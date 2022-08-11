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AB'den ABD'nin elektrikli otomobil vergi indirimine tepki

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AB'den ABD'nin elektrikli otomobil vergi indirimine tepki

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin yerli üretim elektrikli otomobilleri vergi indirimleriyle teşvik etmeyi amaçlayan yasa tasarısından endişe duyuyor.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin yerli üretim elektrikli otomobilleri vergi indirimleriyle teşvik etmeyi amaçlayan yasa tasarısından endişe duyuyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Miriam Garcia Ferrer, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD'de Senatodan geçen ve Temsilciler Meclisinde oylanacak olan "enflasyonu düşürme yasa tasarısı" kapsamındaki elektrikli araçlara vergi indirimi planı hakkında açıklamalarda bulundu.

"AB, ABD'nin şu anda tartışmakta olduğu yeni Atlantik ötesi ticari engelden derin endişe duymaktadır" ifadesini kullanan Ferrer, bunun yabancı üreticilere karşı ayrımcılık anlamına geldiğini belirtti.

Ferrer, söz konusu girişimin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu olmadığına işaret ederek, ABD'yi tasarıdaki ayrımcı unsurları kaldırmaya ve DTÖ ile tam uyum sağlamaya çağırdı.

Vergi indirimlerinin elektrikli araçlara olan talebi artırmak için önemli bir teşvik olduğunu kabul ettiklerini söyleyen Ferrer, getirilen önlemlerin adil olduğundan emin olunması gerektiğini vurguladı.

ABD'deki enflasyonla mücadele yasa tasarısı, vergi indirimleriyle elektrikli otomobil satın almayı teşvik etmeyi de öngörüyor.

Bu kapsamda, Kuzey Amerika'da üretilen bataryaların kullanıldığı ve bu bölgedeki madenlerden çıkan mineralleri içeren elektrikli araçlara 7 bin 500 dolara kadar vergi indirimi verilmesi planlanıyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

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