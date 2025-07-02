AB'den 2040 için Sera Gazı Emisyonlarını Yüzde 90 Azaltma Hedefi

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Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelerde sera gazı emisyonlarının 2040 yılına kadar yüzde 90 azaltılmasına yönelik yasa teklifi hazırladı. Bu teklif, Avrupa'nın 2050 yılında iklim dostu bir kıta olma hedefini destekleyecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde sera gazı emisyonlarının 2040 yılına kadar yüzde 90 azaltılmasına yönelik yasa teklifi hazırladı.

AB Komisyonu, Avrupa'nın 2050 yılında iklim dostu kıta olabilmesi için hazırladığı ve sera gazı emisyonlarını düşürme hedeflerini içeren İklim Yasası'nda yapılacak değişiklikleri içeren teklifini açıkladı.

Teklife göre, üye ülkelerin 2040 yılında net sera gazı emisyonlarını 1990 yılındaki seviyelere kıyasla yüzde 90 düşürme hedefi AB İklim Yasası'na dahil edilecek. Böylece, emisyonları azaltmaya ve karbondan arınmaya yönelik yatırımlar hızlanacak ve inovasyon artacak.

AB Komisyonu, Avrupa sanayisinin 2040 iklim hedefini yakalamasına yönelik yeni yasal araçları tasarlarken, gerekli olabilecek esneklikleri dikkate alacak.

Bu kapsamda AB, gelişmekte olan ülkelerden karbon kredisi satın alarak 2040 hedefinin yakalanmasına katkı sağlayabilecek. AB içinde uluslararası karbon kredileri 2036'dan itibaren sınırlı olarak kullanılabilecek.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı gerekiyor. Halihazırda, AB, sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 yılındaki seviyelere kıyasla yüzde 55 azaltmayı hedefliyor. Son dönemde, AB'nin toplam sera gazı emisyonları 1990 yılı seviyelerinin yaklaşık yüzde 40 altında bulunuyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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