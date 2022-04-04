'AB'de yaşanan arz sıkıntısı Türkiye'nin çelik ihracatını artıracak'

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve Belarus'tan çelik ihracatını yasaklamasının Türk çelik ihracatının önünü açacağını söyleyen Ekol Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tulay, "AB'de yaşanan arz sıkıntısı sebebiyle Türkiye'nin ABD ve birçok ülkeye çelik ihracatının artış olacağını öngörüyorum" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri birçok alanda olduğu gibi çelik sektöründe de oldukça derinleşiyor. Son zamanlarda ise Avrupa Komisyonu'nun Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz sebebiyle Rusya ve Belarus'tan çelik ithalatını durdurması arz taraflarında sıkıntıya yol açtı.

KOTA DÜZENLEMESİ TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜ İÇİN FAZLASIYLA OLUMLU OLACAK

Sektör yetkililerinden Ekol Demir Çelik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tulay konuyla ilgili şunları kaydetti:

"AB'nin kota düzenlemesine gitmesi, birçok ülkenin çelik ihracat payını arttırdı. Önümüzdeki 2 aylık kota için Rusya'nın sıcak sac, inşaat demiri, kutu profil gibi pek çok ürünlerinde 600 bin ton olan kotasını ve Belarus'un 80 bin ton kotasını diğer ülkelere dağıttı. Bu kota düzenlemesi Türk çelik sektörü için fazlasıyla olumlu olacak. Öncelikle AB'ye çelik ihracatı fazlalaşacak ve burada yaşanan arz sıkıntısı AB'nin ABD'ye olan ihracatında da sıkıntı yaratacak. Böylelikle Türkiye'nin ABD ve birçok ülkeye çelik ihracatında artış olacağını öngörüyorum. Bu sektörümüz için oldukça önemli bir gelişme. Özellikle farklı pazarlara giriş yapmamız ve ticari ilişkiler kurmamız bize uzun vadede yatırımlar sağlayacaktır."

"AB'DE HAMMADDE ÜRETİMİNİN GERİLEMESİ, BİZİM HAMMADDEYE ULAŞIMIMIZI KOLAYLAŞTIRACAK"

"AB'nin kotaları yeniden düzenleme hamlesiyle birlikte Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkede çelik sektörü adına önemli gelişmeler yaşandı" diyen Tulay, "AB'de şu an yoğun bir enerji sıkıntısı bulunmakta. Aynı zamanda maliyetler de en üst seviyeye ulaşmış durumda. Hal böyleyken AB'nin çelik üretimi yapması neredeyse imkansız seviyesine geliyor. AB'nin üretim yapamaması büyük bir problem. Çünkü AB, hammadde açısından en önemli kaynaklardan biri. AB'de hammadde üretiminin gerilemesi, bizim hammaddeye ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte ucuz üretim imkanı da yakalayabiliriz. Hatta bu durum kotaların kaldırılmasıyla bile sonuçlanabilir. Bu Türk çelik sektörünün birden fazla pazara girmesini sağlayacak ve ihracat rakamlarımızda önemli yükseliş yaşanacaktır" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE TEDARİKTE ÖN PLANA ÇIKAN 3 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Ekol Demir Çelik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tulay, çelikteki tedarik krizinin küresel bir hal aldığının altını çizerken, bu krizden ancak bazı ülkelerin tedarik konusunda önde olacağını belirtti. Tulay, "Başta Türkiye olmak üzere Güney Kore ve Hindistan bu krizde tedarik noktası olarak öne çıkacak ülkeler olacaktır. Türkiye konumu sebebiyle kesinlikle AB pazarından önemli bir yer edinecektir. Türk çelik sektörü yaşanan bu krizi lehine çevirirse AB ve ABD için çelik tedarikinde alternatif ülke olabiliriz. Rusya'da üretilecek içeriğe konulan ambargonun devam etmesi, elbette ki Türk çeliğine talebi arttıracaktır" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi