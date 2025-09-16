Haberler

AB'de Saatlik İş Gücü Maliyeti Yüzde 4 Arttı

Avrupa Birliği'nde 2025 yılı ikinci çeyreğinde saatlik iş gücü maliyeti, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 yükseldi. Eurostat verilerine göre, Avro Bölgesi'nde bu artış yüzde 3,6 olarak kaydedildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2025 yılı ikinci çeyrek döneminde saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede saatlik iş gücü maliyeti ortalaması, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 arttı. AB'de saatlik iş gücü maliyeti sanayi sektöründe yüzde 3,9, inşaat sektöründe yüzde 4,8, hizmet sektöründe de yüzde 4,6 yükseldi.

AB ülkeleri arasında ikinci çeyrekte işçi maliyetleri en fazla artış gösteren ülke yüzde 13,4 ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 11 ile Macaristan ve yüzde 10,4 ile Romanya izledi.

Söz konusu maliyetler Almanya'da yüzde 3,8, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya ve İspanya'da yüzde 3,4 yükseldi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
