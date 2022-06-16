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AB'de saatlik iş gücü maliyeti 1'inci çeyrekte yükseldi

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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AB'de saatlik iş gücü maliyeti 1'inci çeyrekte yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, Kovid-19 tedbirlerinin kalktığı ve Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 1'inci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 yükseldi.

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, Kovid-19 tedbirlerinin kalktığı ve Rusya- Ukrayna savaşının başladığı 1'inci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde yılın ilk çeyreğinde saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, 1'inci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı.

Saatlik iş gücü maliyetleri geçen yılın son çeyreğinde AB'de yüzde 2,3, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 1,9 yükselmişti.

AB ülkeleri arasında 1'inci çeyrekte işçi maliyetleri Macaristan'da yüzde 20,1, Letonya ve Bulgaristan'da yüzde 12,8, Litvanya'da yüzde 12,6 ve Polonya'da yüzde 10,6 arttı.

Söz konusu maliyetler Almanya'da yüzde 4,5, Fransa'da yüzde 3,7, İtalya'da yüzde 1,4, İspanya'da yüzde 2,4 yükseldi.

Öte yandan, saatlik iş gücü maliyetleri Yunanistan'da yüzde 4,7, Danimarka'da da yüzde 0,6 geriledi.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği Ukrayna Rusya Ekonomi Haberler

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