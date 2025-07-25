AB'de Otomobil Satışları Haziranda Yüzde 7,3 Düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, otomobil üreticilerinin karşı karşıya olduğu küresel zorlukların bir yansıması olarak, AB bölgesinde haziran ayında yeni otomobil satışlarının yüzde 7.3'lük düşüş gösterdi.

ACEA verilerine göre, Avrupa Birliği, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ndeki satışlar haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 düşerek 1,24 milyon araca geriledi. Volkswagen, Stellantis ve Hyundai'de ise kayıtlar sırasıyla yüzde 6,1, yüzde 12,3 ve yüzde 8,7 düştü. Tesla'nın satışları ise yüzde 22,9 azalırken pazar payı da bir yıl önceki yüzde 3,4 oranından yüzde 2,8'e geriledi.

2025 yılının haziran ayında Türkiye otomotiv pazarında otomobil ve hafif ticari araç pazarı tarihi bir rekora imza atarak yüzde 11,6 oranında büyüdü, otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 45,3 artış gösterdi. Söz konusu dönemde Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA)verilerine göre AB'de toplam otomobil satışları yıllık bazda yüzde 7,3 düşerken, batarya elektrikli (BEV), hibrit elektrikli (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobillerin kayıtları sırasıyla yüzde 7,8, yüzde 41,6 ve yüzde 6,1 artış kaydetti.

Haziran ayında AB'de binek araç kayıtlarının yüzde 59,8'ini elektrikli araçlar oluşturdu. Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttı. Almanya, Fransa ve İtalya'da toplam satışlar sırasıyla yüzde 13,8, yüzde 6,7 ve yüzde 17,4 düşerken, İngiltere'de yüzde 6,7 ve İspanya'da yüzde 15,2 arttı. - BERLİN