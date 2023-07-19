AB'de Otomobil Satışları Haziranda Yüzde 17,8 Arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) otomobil satışlarının haziranda yıllık bazda yüzde 17,8 arttığı bildirildi. AB'de trafiğe kaydedilen otomobil sayısı 1 milyonu aşarken, yılın ilk yarısında kaydedilen otomobil sayısı da 5,4 milyona ulaştı. Elektrikli otomobil satışları ise yüzde 66,2 artarak pazar payını yüzde 15,1'e yükseltti.

Avrupa Birliği'nde (AB) otomobil satışlarının haziranda yıllık bazda yüzde 17,8 arttığı bildirildi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinden yapılan açıklamada, Birlik ülkelerinde trafiğe kaydedilen otomobil sayısının haziran ayında yıllık bazda yüzde 17,8 artarak 1 milyonu aştığı belirtildi.

Açıklamada, AB'de trafiğe bu yılın ilk yarısında kaydedilen otomobil sayısının da yüzde 17,9 artarak toplam 5,4 milyona ulaştığı aktarıldı.

Haziranda trafiğe kaydedilen araç sayısının yüzde 1,4 ile sadece Macaristan'da daraldığı kaydedildi.

Trafiğe kaydedilen araç sayısının, başlıca dört büyük piyasa olan Almanya'da yüzde 24,8, İspanya'da yüzde 13,3, Fransa'da yüzde 11,5, İtalya'da yüzde 9,1 artış kaydettiği ifade edildi.

Son aylardaki verilerin, Avrupa'nın otomotiv sektörünün Kovid-19 salgını dönemindeki tedarik krizinden toparlandığına işaret ettiği ancak AB'de toplam araç satışının 2019'a kıyasla yüzde 21 daha düşük olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, AB'de trafiğe kaydedilen elektrikli otomobil sayısının haziran ayında yüzde 66,2 artarak 158 bin 252'ye ulaştığı, böylece elektrikli araçların AB'deki pazar payının yüzde 15,1'e yükseldiği bildirildi.

Trafiğe kaydedilen benzinli otomobil sayısının bu yılın haziran ayında yüzde 11 artarak 379 bin 67'ye ulaştığı, benzinli otomobillerin pazar payının 38,5'ten yüzde 36,3'e gerilediği kaydedildi.