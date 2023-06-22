AB'de Organik Tarım Alanı 15,9 Milyon Hektara Yükseldi

Avrupa Birliği'nin (AB) toplam organik tarım alanı 15,9 milyon hektara yükseldi. AB üyesi 27 ülkede 2021 yılındaki organik tarım alanlarına ilişkin verileri yayımlayan Eurostat'a göre, AB ülkelerinde organik tarım yapılan alanların toplam tarım alanları içindeki payı 9,9 seviyesini buldu. En yüksek organik tarım alanı oranına sahip ülke yüzde 26 ile Avusturya olurken, en düşük oranlara sahip ülkeler yüzde 1,7 ile Bulgaristan ve yüzde 0,6 ile Malta oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) toplam organik tarım alanı 15,9 milyon hektara yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2021 yılındaki organik tarım alanlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, Avrupa'da son yıllarda organik tarım yapılan alan genişledi. AB ülkelerinde 2020 yılında 14,7 milyon hektar olan organik tarım alanı, 2021'de 15,9 milyon hektara yükseldi. Böylece AB ülkelerinde organik tarım yapılan alanların toplam tarım alanları içindeki payı 9,9 seviyesini buldu.

AB ülkeleri arasında tarımsal alanın en büyük kısmında organik tarım yapılan ülke yüzde 26 ile Avusturya oldu. Avusturya'yı, yüzde 23 ile Estonya ve yüzde 20 ile İsveç izledi.

En düşük organik tarım alanı oranına sahip ülkeler ise yüzde 1,7 ile Bulgaristan ve yüzde 0,6 ile Malta oldu.