AB'de Karbon Salımı Yüzde 2,8 Azaldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde enerji amaçlı fosil yakıt kullanımı sonucu oluşan karbon salımı, geçen sene önceki yıla göre yüzde 2,8 azaldı. AB'de petrol ve türevleri, doğal gaz, kömür gibi kaynakların ortaya çıkardığı karbon salımı, 2022'de önceki yıla göre yüzde 2,8 azalarak 2,4 gigatona geriledi. Karbon salımı geçen yıl 17 AB ülkesinde azaldı. Bu dönemde, karbon salımının en fazla düştüğü ülkeler yüzde 12,8 ile Hollanda, yüzde 12 ile Lüksemburg, yüzde 9,7 ile Belçika ve yüzde 8,6 ile Macaristan oldu. Öte yandan, Bulgaristan yüzde 12, Portekiz yüzde 9,9 ve Malta yüzde 4,1 ile karbon salımının en fazla arttığı ülkeler oldu. AB'de fosil yakıt kaynaklı karbon salınımının dörtte biri Almanya'da gerçekleşirken, İtalya, Polonya ve Fransa da 2022'de en fazla karbon salımı yapan ülkeler listesinde yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde enerji amaçlı fosil yakıt kullanımı sonucu oluşan karbon salımı, geçen sene önceki yıla göre yüzde 2,8 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB'de petrol ve türevleri, doğal gaz, kömür gibi kaynakların ortaya çıkardığı karbon salımı, 2022'de önceki yıla göre yüzde 2,8 azalarak 2,4 gigatona geriledi.

Karbon salımı geçen yıl 17 AB ülkesinde azaldı. Bu dönemde, karbon salımının en fazla düştüğü ülkeler yüzde 12,8 ile Hollanda, yüzde 12 ile Lüksemburg, yüzde 9,7 ile Belçika ve yüzde 8,6 ile Macaristan oldu.

Öte yandan, Bulgaristan yüzde 12, Portekiz yüzde 9,9 ve Malta yüzde 4,1 ile karbon salımının en fazla arttığı ülkeler oldu.

AB'de fosil yakıt kaynaklı karbon salınımının dörtte biri Almanya'da gerçekleşirken, İtalya, Polonya ve Fransa da 2022'de en fazla karbon salımı yapan ülkeler listesinde yer aldı.