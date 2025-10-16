Haberler

AB'de Enerji Yoksulluğu Sorunu Derinleşiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği'nde 47 milyon kişi evini yeterince ısıtamıyor. Enerji maliyetlerinin artması ve iklim politikalarındaki eşitsizlikler, sosyal kırılganlığı artırıyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan raporda, enerji dönüşümünün adil geçiş meselesi olduğu belirtiliyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) 47 milyon kişi evini yeterince ısıtamazken, artan enerji maliyetleri ve iklim politikalarındaki eşitsizlikler sosyal kırılganlığı derinleştiriyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası" kapsamında Avrupa Komitesi'nin "Avrupa Bölgeleri ve Şehirlerinin Durumu 2025" raporu yayımlandı.

Raporda, enerji dönüşümünün kalbinde yer alan bölgelerin ekonomik ve sosyal direnç kapasitesine dair bulgulara yer verildi.

Buna göre, 47 milyon Avrupalı evini hala yeterince ısıtamıyor ve bölgede enerji yoksulluğu son 5 yılda keskin biçimde arttı. Raporda, özellikle kırsal ve düşük gelirli kesimlerde enerji maliyetlerinin "sosyal kriz" seviyesine ulaştığı belirtildi.

Rapora göre, AB'deki iklim değişimine önlem için atılan adımların yüzde 70'i, iklim uyum politikalarının ise yüzde 90'ı doğrudan bölgeler ve belediyeler tarafından yürütülüyor. Ancak 2028-2034 bütçe döneminde AB fonlarının ulusal düzeyde merkezileştirilmesi planı, yerel yönetimlerin yetkisini zayıflatma riski taşıyor. Bu durum, "enerji ve iklim politikalarının sahadaki uygulanabilirliğini tehlikeye atabilir" uyarısıyla raporda özellikle vurgulandı.

Raporda, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) verilerine dayanan tahminlere yer verilerek, 2030'a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 5 bin 500 gigavat artması beklendiği kaydedildi.

AB'de ise bu dönüşümün büyük kısmının kent ve bölge yönetimlerinin elinde olduğu ifade edildi. Fakat yatırım ve bürokrasi dengesizliği nedeniyle doğu ve güney Avrupa'daki birçok bölgenin "elektrik şebekesi modernizasyonu, enerji depolama ve nitelikli iş gücü eksikliğiyle" boğuştuğuna dikkat çekildi.

"Adil geçiş" vurgusu

Raporda, enerji dönüşümünün yalnızca teknik bir geçiş süreci değil, toplumsal etkileri de olan bir "adil geçiş" meselesi olduğu vurgulandı.

Enerji yoksulluğunun Avrupa genelinde yapısal bir sosyal sorun haline geldiği belirtilen raporda, AB'de hanelerin yüzde 10'undan fazlasının, gelirlerinin yüzde 40'ını konut giderlerine ayırmak zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Yerel yönetimlerin isteklerinin de belirtildiği raporda, yenilenebilir enerji projelerinde izin süreçlerinin dijitalleştirilip hızlandırılması, kırsal alanlarda enerji ajansları kurulması ve teknik personel desteği sağlanması, "temiz geçiş" kavramının yeniden "adil geçiş" çerçevesine oturtulması çağrısında bulunuldu.

Simgesel örnekler

Raporda, Fransa'nın Occitania bölgesinde 1 milyar avroluk "hidrojen koridoru" yatırımı ve İspanya'nın Andalucia bölgesinde ise geri dönüştürülmüş atık sularla tarım sulama ihtiyacının yarısının karşılanması gibi projeler, yerel dönüşümün Avrupa genelindeki potansiyeline örnek gösterildi.

Ancak, yeşil geçiş için mevcut finansman seviyelerinin yetersiz kaldığı ve bölgesel kapasitenin güçlendirilmesi gerektiği öne sürüldü.

Rapor, Avrupa'nın enerji dönüşümünde en kırılgan halkasının "yerel kapasite" olduğunu ortaya koydu. İklim nötr hedeflerine ulaşmanın yalnızca Brüksel'in değil, belediyelerin ve bölgesel ajansların ellerinin güçlenmesiyle mümkün olacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Murat Temizer - Ekonomi
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Barışma bahanesiyle gelip sevgilisini boğazından bıçakladı

Bu neyin nefreti! Ayrıldığı sevgilisini boğazından bıçakladı
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.