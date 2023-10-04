AB, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere soruşturma başlattı

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlattı.

AB Komisyonu'nun Çin'den Birlik üyesi ülkelere ithal edilen elektrikli otomobiller konusunda soruşturma başlatmasına ilişkin resmi bildirim, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Bildirimde, Çin menşeli elektrikli otomobillerin sübvanse edildiği ve bu durumun AB sanayisine zarar verdiği belirtilerek, AB Komisyonu'nun kendi inisiyatifiyle sübvansiyon karşıtı soruşturma başlattığı ifade edildi.

Konuyla ilgili AB Komisyonu açıklamasında da "Komisyon, soruşturmanın bulgularına dayanarak, Çin'den yapılan bataryalı elektrikli araç ithalatına anti-sübvansiyon vergileri uygulamak suretiyle tespit edilen haksız ticaret uygulamalarının etkilerini gidermenin AB'nin menfaatine olup olmadığını belirleyecektir." bilgisi verildi.

Bu aşamada, AB, hangi ülkenin markası olduğuna bakmaksızın Çin'de üretilen ve AB'ye gönderilen elektrikli otomobillere sağlanan destek ve sübvansiyonları inceleyecek.

Kurallara göre, AB soruşturmasının en fazla 13 ay içinde tamamlanması gerekiyor.

???????AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen ay yaptığı 'Birliğin Durumu' konuşmasında, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerin soruşturulacağını açıklamıştı.

Von der Leyen, elektrikli araç sektörünün Avrupa için büyük potansiyele sahip bir sektör olduğuna işaret ederek, "Küresel pazarlar artık daha ucuz Çin elektrikli otomobilleriyle dolup taşıyor. Çin elektrikli otomobillerinin fiyatları devasa devlet sübvansiyonlarıyla yapay olarak düşük tutuluyor. Bu durum pazarımızın işleyişini bozuyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AB elektrikli otomobil üreticileri uzun süredir Çin'den ithal edilen araçlara karşı soruşturma açılmasını talep ediyordu. Bu soruşturma sonucunda Çin'den sübvansiyon alan ve AB ülkelerine gönderilen elektrikli otomobillere ek gümrük tarifeleri uygulanması söz konusu olabilir.???????

Son yıllarda AB ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyordu.