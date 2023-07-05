AB, Bitkilerde Genom Düzenleme Teknolojilerine İzin Verecek

AB Komisyonu, tarımsal üretimi artırmak ve gıda sistemini daha dayanıklı hale getirmek için yeni genom düzenleme teknik ve teknolojilerine izin verecek düzenleme teklini açıkladı. Yeni tekniklerin iklim değişimine ve zararlı böceklere karşı dayanıklı, daha az gübre ve tarım ilacı gerektiren, yüksek verimlilik sağlayan bitkilerin yetiştirilmesine imkan sağladığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB), bitkilerde genom düzenleme teknolojileri kullanımının serbest bırakılmasına yönelik teklif hazırladı.

AB Komisyonu, tarımsal üretimi artırmak ve gıda sistemini daha dayanıklı hale getirmek için yeni genom düzenleme teknik ve teknolojilerine izin verecek düzenleme teklini açıkladı.

Açıklamada, yeni genom tekniklerin iklim değişimine ve zararlı böceklere karşı dayanıklı, daha az gübre ve tarım ilacı gerektiren, yüksek verimlilik sağlayan bitkilerin yetiştirilmesine imkan sağladığı belirtildi.

Bunun AB'nin tarımsal ürün ithalatını azaltabileceğine dikkat çekilen açıklamada, yeni tekniklerin geleneksel tekniklere göre daha hızlı ve net sonuçlar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, teklifle yeni genom teknikleriyle elde edilen iki bitki kategorisi belirlendiği, bunların doğal olarak oluşan veya geleneksel bitkilerle karşılaştırılabilir genom teknik bitkiler ile daha karmaşık modifikasyonlara sahip genom teknik bitkiler olduğu kaydedildi.

Her iki kategorinin piyasaya erişiminde farklı özellikleri ve risk profilleri dikkate alınarak farklı şartlara tabi tutulacağına dikkat çekilen açıklamada, ilk kategorideki bitkilerin bildirilmesi gerekeceği, ikinci kategorideki bitkilerin ise genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) direktifinin daha kapsamlı sürecinden geçeceği belirtildi.

Açıklamada, yeni genom düzenleme tekniklerle üretilen bitkilerin gelişiminin destekleneceği, AB piyasasına girecek bitkilerde şeffaflık sağlanacağı ve bu ürünlerin dikkatle gözlemleneceği bildirildi.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

Mevcut durumda yeni genom düzenleme teknikleri AB'nin GDO kurallarına tabi tutuluyor.