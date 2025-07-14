AB, ABD'nin Yüzde 30 Tarife Uygulamasına Tepki Gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD'nin AB ülkelerinden ithal edilecek ürünlere yüzde 30 düzeyinde tarife uygulamasının ticareti imkansız hale getireceğini söyledi.

Sefcovic, Brüksel'de AB ülkelerinin ticaret bakanlarının gerçekleştireceği toplantı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda öncelikli konunun AB-ABD ticari ilişkileri olduğuna işaret eden Sefcovic, ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerinin ileri seviyede devam ettiği bir ortamda ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'ye gönderdiği mektubu "üzüntü ve hayal kırıklığıyla" karşıladıklarını vurguladı.

Sefcovic, AB'nin ABD ile ticaret anlaşması görüşmelerine iyi niyetle yaklaştığını ve buna yoğun biçimde odaklandığını anlattı.

"Dürüst olmak gerekirse yüzde 30'luk bir gümrük vergisi oranı fikri, karşılıklı ticareti fiilen önleyecek nitelikte." diyen Sefcovic, transatlantik ilişkinin işbirliği temelinde müzakereli bir çözümü hak ettiğini ifade etti.

Sefcovic, ABD yönetimi ile görüşmeleri sürdürdüklerini ve 1 Ağustos olarak belirlenen yeni son tarihe kadar müzakere edilmiş çözümlere öncelik verdiklerini belirtti.

AB'den misilleme hazırlığı

ABD ticaret temsilcileri ile bugün bir görüşme yapmayı planladığına işaret eden Sefcovic, "Haksız tarifelerin yol açtığı mevcut belirsizlik sonsuza kadar devam edemez. Bu nedenle, gerekirse transatlantik ilişkilerimizde dengeyi yeniden sağlamak için iyi düşünülmüş, orantılı karşı önlemler de dahil olmak üzere tüm sonuçlara hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Sefcovic, üye ülke ticaret bakanları ile atılacak adımları istişare edeceğini anlattı.

ABD ile müzakerelerin geçen hafta çok "umut verici" göründüğünü anımsatan Sefcovic, "Bizim tarafımızdaki his bir anlaşmaya çok yakın olduğumuz yönündeydi. Bu prensip anlaşmasını haftalardır müzakere ediyoruz ve çok az kaldığını düşünüyordum." dedi.

Sefcovic, ABD mektubunun süreci farklı bir yapıya dönüştürdüğüne işaret ederek, mektuba rağmen müzakerelere devam edeceklerini anlattı.

Yüzde 30 veya yüzde 30'un üzerinde bir tarife oranının AB-ABD ticareti imkansız hale getireceğini yineleyen Sefcovic, "Bu oran pratik olarak ticareti yasaklıyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

Trump, hafta sonu AB'ye gönderdiği tarife mektubunda ise 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

AB üyesi ülkeleri ticari konularda AB Komisyonu temsil ediyor. Bu aşamada AB Komisyonu ile ABD yetkilileri, tarifeler konusunda anlaşma müzakereleri yürütüyor.