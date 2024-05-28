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AB, 7 üye ülkenin hidrojen projelerine 1,4 milyar avro kamu desteği sağlayacak

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Avrupa Birliği (AB), Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Slovakya ve Estonya'nın hidrojen projelerini desteklemek için 1,4 milyar avro kamu desteği sağlama kararı aldı. Bu projeler, AB'nin 2050 iklim hedeflerine katkıda bulunacak ve ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyonları azaltmayı amaçlıyor.

Avrupa Birliği (AB), 7 üye ülkenin yenilenebilir hidrojen değer zincirini güçlendirmeye yönelik ortak projelere 1,4 milyar avro kamu desteği sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Slovakya ve Estonya'nın hidrojen değer zincirinde araştırma, yenilik ve ilk endüstriyel kurulumu desteklemeyi amaçlayan ortak çıkar projelerinin Birlik kamu yardım kuralları kapsamında onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, hidrojen projelerinin AB'nin 2050 yılına kadar iklim dostu hale gelmesi için ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyonları yüzde 90 oranında azaltma hedefine katkıda bulunduğu ifade edildi.

Projeler kapsamında hidrojenin yakıt olarak kullanımının teşvik edileceği belirtilen açıklamada, üye ülkelerin projeye 1,4 milyar avro kamu finansmanı sağlayacakları ve bunun 3,3 milyar avroluk özel yatırımı harekete geçireceği bilgisi verildi.

Açıklamada, üye ülkelerden Airbus, BMW ve Michelin'in de aralarında olduğu 11 şirketin, hidrojen teknolojilerinin ulaşım araçlarına entegre edilmesi, hidrojen kullanan yüksek performanslı yakıt hücresi teknolojilerinin geliştirilmesi, hidrojen için depolama çözümlerinin geliştirilmesi, ulaşım uygulamaları için hidrojen üretmeye yönelik teknolojilerin geliştirilmesi gibi alanlarda 13 yenilikçi proje üstleneceği bildirildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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