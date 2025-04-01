'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim

Sırrı Süreyya ilk kez anlattı: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk anket! Sonuçlar hayli çarpıcı
Ünlü gazeteciden Erdal Beşikçioğlu'na tepki: Babamın mezarını Behzat Ç.'yi çekmek için kullanmışlar

Ünlü gazeteci isyan etti: Babamın mezarını Behzat Ç. için kullanmışlar

AB, 2023'te 165,2 Milyar Avroluk Otomobil İhracatı Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, 2023 yılında toplam 165,2 milyar avro değerinde otomobil ihraç ederken, 75,9 milyar avroluk otomobil ithalatı gerçekleştirdi. otomobil ticaretinde 89,3 milyar avro fazla vermiştir. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ABD, İngiltere ve Türkiye öne çıkıyor.

Avrupa Birliği (AB), geçen yıl toplam 165,2 milyar avroluk otomobil ihracatı gerçekleştirdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2024 yılı otomobil ticaretine ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB ülkeleri geçen yıl 5,4 milyon otomobil ihraç ederken, 4 milyon otomobil ithal etti.

AB'nin söz konusu dönemde otomobil ihracatının toplamı 165,2 milyar avro, otomobil ithalatının toplamı ise 75,9 milyar avro oldu. Böylece AB 2024 yılında otomobil ticaretinde 89,3 milyar avro fazla verdi.

AB'nin otomobil ihraç ettiği ülkelerin başında ABD yer aldı. AB, ABD'ye 38,9 milyar avro, İngiltere'ye 34,3 milyar avro, Çin'e 14,5 milyar avro, Türkiye'ye 12 milyar avro ve İsviçre'ye 8,5 milyar avro değerinde otomobil ihraç etti.

AB'nin 2019-2024 arasında otomobil ihracatında en fazla artış yüzde 364,1 ile Türkiye'de gerçekleşti.

Aynı dönemde, AB'nin otomobil ihracatında en fazla düşüş yüzde 22,3'le Çin'de belirlendi.

AB'nin en fazla otomobil ithal ettiği ülkeler ise 12,7 milyar avro ile Çin, 12,3 milyar avro ile Japonya, 11 milyar avro ile İngiltere, 9,1 milyar avro ile Türkiye ve 8,4 milyar avro ile ABD oldu.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.