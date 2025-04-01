AB, 2023'te 165,2 Milyar Avroluk Otomobil İhracatı Gerçekleştirdi

Avrupa Birliği (AB), geçen yıl toplam 165,2 milyar avroluk otomobil ihracatı gerçekleştirdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2024 yılı otomobil ticaretine ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB ülkeleri geçen yıl 5,4 milyon otomobil ihraç ederken, 4 milyon otomobil ithal etti.

AB'nin söz konusu dönemde otomobil ihracatının toplamı 165,2 milyar avro, otomobil ithalatının toplamı ise 75,9 milyar avro oldu. Böylece AB 2024 yılında otomobil ticaretinde 89,3 milyar avro fazla verdi.

AB'nin otomobil ihraç ettiği ülkelerin başında ABD yer aldı. AB, ABD'ye 38,9 milyar avro, İngiltere'ye 34,3 milyar avro, Çin'e 14,5 milyar avro, Türkiye'ye 12 milyar avro ve İsviçre'ye 8,5 milyar avro değerinde otomobil ihraç etti.

AB'nin 2019-2024 arasında otomobil ihracatında en fazla artış yüzde 364,1 ile Türkiye'de gerçekleşti.

Aynı dönemde, AB'nin otomobil ihracatında en fazla düşüş yüzde 22,3'le Çin'de belirlendi.

AB'nin en fazla otomobil ithal ettiği ülkeler ise 12,7 milyar avro ile Çin, 12,3 milyar avro ile Japonya, 11 milyar avro ile İngiltere, 9,1 milyar avro ile Türkiye ve 8,4 milyar avro ile ABD oldu.