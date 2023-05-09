AB, '11'inci yaptırım paketinin' detaylarını paylaştı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik hazırladığı 11'inci yaptırım paketi kapsamında, mevcut yaptırımların delinmesini önlemeye ve yaptırımlardaki boşluları gidermeye odaklandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunun gündeme geldiğine işaret eden von der Leyen, " ( Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaş makinesini ve gelirlerini aşındırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Von der Leyen, uygulamaya koydukları yaptırımların işe yaradığını vurgulayarak, " Rusya'dan ithalatımızı yaklaşık 3'te 2 azaltarak Rusya'yı önemli gelir akışlarından mahrum bıraktık." ifadesini kullandı.

"Peş peşe 10 yaptırım paketiyle Kremlin'e şimdiden ağır bir bedel ödettik." diyen von der Leyen, Komisyon'un 11'inci yaptırım paketi teklifini üye ülkelere sunduğunu belirtti.

Von der Leyen, son paketin yaptırımlardaki boşlukları kapatmaya odaklandığına işaret ederek, bunun G7 ülkeleri ile yakın iş birliği içinde yapıldığını anlattı.

11'inci yaptırım paketi kapsamında mevcut araçları kuvvetlendireceklerini belirten von der Leyen, transit yasağına ileri teknoloji ve uçak parçaları gibi daha fazla ürün ekleyeceklerini, söz konusu ürünlerin 3'üncü ülkelerden Rusya'ya geçemeyeceğini belirtti.

Von der Leyen, ilave önlemler de alacaklarına işaret ederek, "Son zamanlarda, AB ile belirli 3'üncü ülkeler arasında dış ticaret akışlarında oldukça sıra dışı bir büyüme görüyoruz. Bu ürünler daha sonra Rusya'ya gidiyor. İşte bu nedenle, yaptırımların çevresinden dolaşılmasıyla mücadele etmek için yeni bir araç teklif ediyoruz." diye konuştu.

Yeni aracın son çare olacağını anlatan von der Leyen, bunun çok titiz bir risk analizinin ardından AB üye ülkeleri tarafından onaylandıktan sonra dikkatli bir şekilde kullanılacağını belirtti.

Von der Leyen, yaptırımların delinmesine karşı çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu pakette, yaptırımlarımızı kasıtlı olarak atlatan Rusya ve 3'üncü ülkelerdeki gölge varlıkları yasaklamayı teklif ediyoruz." dedi.

AB'nin Ukrayna'ya mali desteği de sürdürdüğünü söyleyen von der Leyen, 2023 yılı için taahhüt ettikleri toplam 18 milyar avroluk yardım paketinin şimdiye kadar 6 milyar avrosunu ilettiklerini anlattı.

Von der Leyen, Ukrayna'ya mali desteğinin gelecek yıllarda da devamı üzerinde çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

Bu aşamada yeni yaptırım paketi, AB üyesi üye ülkeler tarafından değerlendirilecek.

AB'nin yeni yaptırım paketi teklifinde Rusya'ya askeri amaçla kullanılabilen ekipmanları tedarik ettiği gerekçesiyle bazı Çinli firmanın da yer aldığı basına sızmıştı.

AB, şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. 1000'in üzerinde kişi ve 200'e yakın kurumun mal varlıkları donduruldu.