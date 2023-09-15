AA, Yeşil Hat birimini tanıttı

Anadolu Ajansı (AA) Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Konferansı'nda, AA'nın Yeşil Hat birimini tanıttı. Yüksel, Yeşil Hat aracılığıyla iklim ve çevre konularında farkındalık yaratmayı ve sorunlara çözüm getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı (AA) Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Konferansında, iklim ve çevre konularının kapsamlı olarak ele alınması ve bu alandaki sorunlara çözüm sunulması amacıyla kurulan AA'nın Yeşil Hat birimini tanıttı.

Yüksel, EANA Konferansı kapsamında düzenlenen "İklim Krizi Hakkında Yayın Yapan Haber Ajansları : En İyi Uygulamalar" adlı oturumda AA'nın Yeşil Hat birimi ve faaliyetleri hakkında konuştu.

İklim değişikliği ve çevre haberciliğinin özveri ve uzmanlık gerektirdiğine dikkati çeken Yüksel, Yeşil Hat aracılığıyla "AA olarak hem Türkiye'de hem de dünyada orman yangınları, iklim değişikliği ve çevre konularında farkındalık yaratmak istiyoruz." dedi.

Yüksel, uzun süren beyin fırtınalarının ardından 2022'de en kapsamlı medya platformlarından biri olan Yeşil Hat'ın kurulduğunu belirterek, bu birim sayesinde çevre ve iklim konularının geniş yelpazede ele alındığını vurguladı.

AA muhabirlerinin iklim ve çevre konularını haberleştirirken kapsamlı araştırmalar yaptığını kaydeden Yüksel, "İçeriğin yanı sıra, iklim değişikliği ve çevreyle ilgili konuları haberleştirmenin en büyük zorluklarından biri de gazetecilerin güvenliğini sağlamak. Muhabirlerimiz savaş, afet ve acil durumlarda çalışmak için iyi eğitim alıyorlar." diye konuştu.

Yüksel, muhabirlerin sahadayken güvenliğini sağlamak ve nasıl çalışılacağına dair bilgi vermek amacıyla Savaş Gazeteciliği Eğitimi verildiğini söyleyerek, "Bugüne kadar tüm dünyada yaklaşık 500 gazeteciye bu eğitimi verdik." ifadesini kullandı.

Yeşil Hat ile bu alandaki konularda toplumsal farkındalık oluşturmayı ve sorunlara çözüm getirmeyi hedeflediklerini belirten Yüksel, AA'nın iklim ve çevre gazeteciliğine farklı perspektiften yaklaştığını ve özgün bir metodoloji izlediğini vurguladı.

Yüksel, AA'nın çevre konularını dünya genelinde 1800 muhabirle takip ettiğini ifade ederek, "Muhabirlerimiz, 8 kişilik çekirdek editör ekibimizle birlikte, bulundukları coğrafyalarda iklim ve çevrenin mevcut durumunu izliyor ve güncel gelişmeleri haberleştiriyor." diye konuştu.

Yeşil Hat içeriklerinin dijital platformlarda ayda yaklaşık 1,5 milyon görüntülenmeye ulaştığı bilgisini paylaşan Yüksel, Yeşil Hat'ın ayda yaklaşık 300 haber, video ve infografik gibi içerik ürettiğini belirtti.

Yeşil Hat'taki tüm içeriklerin doğruluğunu sağlamak "öncelik"

Yüksel, günümüzde şirketlerin kendilerini "daha yeşil ve daha sürdürülebilir" göstermesi ve bu sayede müşteri kazanmaya çalışmasına da değinerek, bu şirketlerin reklamlarını yaptıkları kadar "çevre dostu olmayabileceğine" dikkati çekti.

Yeşil Hat ekibinin de bu konulara dikkati ettiğini ve bu alanda üretilen içeriklerden herhangi bir ticari kazanç sağlamadıklarını kaydeden Yüksel, "Araştırmacı gazeteciliğin hala çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ekibimiz içerik üretirken özel sektörle etkileşim içinde olmaya çok dikkat ediyor." ifadesini kullandı.

Yüksel, iklim ve çevre konulu haberlerin etkileşim oranlarını takip ettiklerini dile getirerek, şu ana kadar Yeşil Hat'ın en popüler içeriğinin "Poşet çayda 13 bin mikroplastik parçacığı tespit edildi" başlıklı haber olduğunu söyledi.

Yeşil Hat'ın internet sitesinde yer alan "Çevre Hikayeleri" kategorisinde yayımlanan haberlerin sosyal medya etkileşim oranının çok yüksek olduğuna işaret eden Yüksel, "İklim ve çevre ile ilgili hem fotoğraf hem de videolarımız dünya medyası tarafından yaygın olarak kullanılıyor." dedi.

Yüksel, iklim değişikliğiyle ilgili konuların gerçek ve kanıtlar merceğinden incelendiğini ve bu çerçevede üretildiğini kaydederek, Yeşil Hat'taki tüm içeriklerin doğruluğunu sağlamaya öncelik verdiklerini dile getirdi.

Bunu sağlamak için 2022'de AA'nın Teyit Hattı birimini kurduğunu belirten Yüksel, "Bu birim hem bizim ürettiğimiz hem de dijital ve konvansiyonel medyada yaygın olarak dolaşan içeriklerin doğruluğunun kontrolünü yapıyor." şeklinde konuştu.

Yüksel, Teyit Hattı'nın sosyal medyada da bir milyonun üzerinde etkileşim aldığını ifade ederek, bu sayıya Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında ulaşıldığı bilgisini verdi.

Teyit Hattı ekibinin depremlerle ilgili yaklaşık 100 içeriği doğruladığını ve bu sayede halkın doğru bilgilendirildiğini vurgulayan Yüksel, ayrıca insanların doğrulanmasını istedikleri içerikleri doğrudan iletebilmelerini sağlayan WhatsApp ihbar hattı kurduklarını belirtti.

Yüksel, tüm AA çalışanlarının Yeşil Hat ekibinin bir parçası olduğuna dikkat çekerek, gelecek dönemde bu alana daha fazla kaynak ayıracaklarını ifade etti.