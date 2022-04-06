AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Twitter üzerinden paylaştıkları tweet ile Anadolu Ajansı'nın (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yapan DEİK Başkanı Olpak, "Milli mücadelemizde Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı 102 yaşında. Büyük bir özveri ile bizlere haber ulaştırmak için çalışan AA çalışanlarını ve emek verenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı da paylaştığı tweette, şunları kaydetti:

"Milli mücadele yıllarından bugüne milletimizin sesi olan Anadolu Ajansı, 102 yıldır kadim değerlerimizle özdeşleşen habercilik anlayışı ile hakikati anlatmayı sürdürüyor. Bu vesileyle kıymetli AA çalışanlarını tebrik ediyor, vazifelerinde başarılar diliyorum."