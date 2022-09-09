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AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

Ekonomi Haberleri

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artmasını bekliyor.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Eylül Salı günü açıklanacak Temmuz 2022 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 7 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 6,8 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin artış beklentileri yüzde 5,2 ila yüzde 9,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistler, temmuzda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,4 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi haziranda aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 8,5 artış kaydetmişti. Bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 8,4 yükselmişti.

Kaynak: AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül Ekonomi Haberler

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