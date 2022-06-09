AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı - Haberler

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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 3 milyar 390 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 3 milyar 390 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Haziran Pazartesi günü açıklanacak Nisan 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının nisanda 3 milyar 390 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 2 milyar 360 milyon dolar ile 5 milyar 200 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 40 milyar 720 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 27 milyar 500 milyon dolar ile 55 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, martta 5 milyar 554 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 24 milyar 223 milyon dolar olmuştu.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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