AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 5 milyar 680 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Nisan Pazartesi günü açıklanacak Şubat 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 5 milyar 680 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 4 milyar 900 milyon dolar ile 8 milyar 500 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2022 yıl sonunda cari işlemler hesabının 37 milyar 670 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 28 milyar 500 milyon dolar ile 53 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, ocakta 7 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 20 milyar 223 milyon dolar olmuştu.