Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Ekonomi Haberleri

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( Tcmb ) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın, 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title