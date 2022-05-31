AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı - Haberler

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AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,49 artmasını bekliyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,49 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,49 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 8,15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,7'den yüzde 61,2'ye yükseldi.

DönemEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak38,1210,0911,10
Şubat38,054,144,81
Mart44,785,345,46
Nisan57,705,967,25
Mayıs61,205,49

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Tüketici fiyat endeksi Enflasyon Finans Mayıs Ekonomi Haberler

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