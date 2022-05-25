AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı - Haberler

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AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2022 yılının 1. çeyreğinde yüzde 7,2 artmasını öngörüyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2022 yılının 1. çeyreğinde yüzde 7,2 artmasını öngörüyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Salı günü açıklanacak 2022 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 5,4 ile yüzde 8,1 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2022'ye ilişkin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 2,1 ve en yüksek yüzde 4,5 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve tamamında yüzde 11 büyüme kaydetmişti.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayrisafi, Finans, Mayıs, Ekonomi, Haberler

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