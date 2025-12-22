Haberler

A101'de üst düzey atama

A101, Talat Olgay'ı CEO olarak atadığını duyurdu. Olgay, 1 Ocak itibarıyla yeni görevine başlayacak ve şirketin sürdürülebilir büyüme stratejilerine liderlik edecek.

A101'in Üst Yöneticilik ( Ceo ) görevine Talat Olgay getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son beş yıldır şirket bünyesinde operasyon, büyüme ve organizasyonel dönüşüm alanlarında üst düzey görevler yürüten Olgay, 1 Ocak itibarıyla A101 CEO'su olarak görevine başlayacak.

Perakende ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Olgay, 2021'de A101 ailesine katıldı.

A101 bünyesinde Operasyon Komitesi Üyesi ve Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev alan Olgay, şirketin Türkiye operasyonlarının güçlendirilmesi, organizasyonel yapının geliştirilmesi ve yurt dışı pazar stratejilerinin şekillendirilmesinde önemli roller üstlendi.

Talat Olgay kariyeri boyunca Danone, Nestle Waters, PepsiCo ve L'Oreal gibi global şirketlerde satış, ticari pazarlama ve genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Olgay, yeni görevinde A101'in mağaza ağı, operasyonel altyapısı ve insan kaynağıyla sürdürülebilir büyüme, verimlilik ve müşteri deneyimi odaklı değer yaratma stratejilerine liderlik edecek.

Şirket, Olgay'ın global vizyonu, saha ve yönetim tecrübesiyle değer yaratmayı sürdürecek.

