A101, Çekme Karavan Satışına Başlıyor

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden A101, yeni bir ürün olan çekme karavanı satışa sunacak. ERBA markasına ait olan 4.0 Çekme Karavan, birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Karavanın fiyatı ise 199 bin 990 TL olarak belirlendi.

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan A101, geçtiğimiz yıllarda birbirinden ilginç ürünler ile tüketici karşısına çıktı. Bir dönem tekne satışı bile yapan, yakın zamanda ise Apple ürünleri ile tüketici karşısına çıkan A101, şimdi ise çekme karavan satacak.

A101'e çekme karavan geliyor!

A101 tarafından paylaşılan 26 Ekim Perşembe broşürüne baktığımızda ERBA markasına ait 4.0 Çekme Karavan geleceğini görüyoruz. Aynı markaya ait farklı bir çekme karavanı geçtiğimiz yıl da görmüştük. Peki ERBA 4.0 Çekme Karavan özellikleri neler?

750 kilo altında olan ERBA 4.0 Çekme Karavan, dünyanın her yerinde geçerli olan O1 Tip Onay belgesine sahip. 4 kişilik olan karavanda ranza, 2 kişilik yatak olan masalı oturma grubu da mevcut. Bununla beraber termostatlı, 2 ocaklı ve krom lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümü de bulunuyor. 205 watt güneş paneli ile enerji toplayan karavanda 12 volt orijinal buzdolabı yer alıyor.

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30 litre temiz su deposu ve 12 litre hidrofor, 12 volt LED aydınlatmalar, voltmetre ve 2 adet USB şarjı da olan ERBA 4.0 Çekme Karavan fiyatı ise 199 bin 990 TL. A101 için özel olarak üretildiği belirtilen karavan 26 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulacak.

ERBA 4.0 Çekme Karavan özellikleri;

750 kilo

O1 Tip Onay belgeli

4 kişilik

Ranza ve 2 kişilik oturma grubu

Termostatlı, 2 ocaklı, krom lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümü

205 watt güneş paneli

30 amper MPTT

Sürekli çalışan 12 volt orijinal buzdolabı

100 amper Jegel jel akü monteli

Yukarı açılır sineklikli camlar ve tavan havalandırması

30 litre temiz su deposu ve 12 volt hidrofor

12 volt LED aydınlatmalar, voltmetre ve 2 adet USB şarj

Knot muadili dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları

Duvarlar ve tavan yekpare fiberglas sandviç sistemli

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? A101'e gelecek çekme karavanı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

A101'in geçtiğimiz yıl sattığı karavanın inceleme videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.