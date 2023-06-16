A101, Brandverse Awards Veri Analitiği Ödülleri'nde Altın Ödül kazandı

A101, Brandverse Awards Veri Analitiği Ödülleri Bölümünün Zincir Marketler kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi olarak sosyal medyadaki başarılarına yenisini ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliği ve Deloitte Türkiye'nin uzmanlığıyla katkı sunduğu Brandverse Awards 2023 kazananları, 16 Haziran Cuma günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu.

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri, tüm sektörlerden markaların, yıl boyunca sosyal medya performanslarının tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlandığı SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendiriliyor.

Sosyal medya ölçümleme ve analiz platformu BoomSocial'ın Haziran 2023 verilerine göre A101 Instagram hesabı, 12 milyon üzerinde takipçi sayısıyla Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının alışveriş kategorisinde en çok takip ettiği hesaplar listesinde birinci sırada yer alırken, dünya sıralamasında da alışveriş kategorisinde en çok takip edilen 3. hesap oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç, "A101 markasına duyulan ilgi ve güvenin somut bir göstergesi olan sosyal medyadaki değerli takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Alışveriş kategorisinde Türkiye'nin en çok takip edilen hesabı olmak büyük bir gurur kaynağı olmakla beraber, bizler için önemli de bir sorumluluk anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, "Daha önce Brandverse Awards'ta bu ödülü kazanmış bir marka olarak tekrar bu ödülü almak bizim için ayrı bir mutluluk sebebi oldu. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.