A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası yolunda TV+ ekranlarında

Televizyon platformu TV+, Dünya Kupası yolunda A Milli Erkek Futbol Takımı'nı futbolseverlerle buluşturuyor.

Turkcell açıklamasına göre, sporda en iyilerin buluşma noktası TV+'ta spor şöleni hız kesmeden devam ediyor. Ay Yıldızlıların 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu heyecanı TV+'ta yaşanıyor.

A Milliler, Dünya Kupası yolunda kritik mücadelede 24 Mart'ta Portekiz'le karşılaşacak. Ay Yıldızlıların saat 22.45'te başlayacak zorlu mücadelesi TV+'tan naklen yayınlanacak.

Türkiye, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmak için Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele etmişti. 10 maç sonunda Hollanda'nın ardından grubu ikinci olarak bitiren Ay-Yıldızlılar, Play-Off turuna katılma hakkı elde etti.

Play-Off yarı finalinde Portekiz'le eşleşen Türkiye, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmada rakibini yendiği takdirde Dünya Kupası biletini almak için İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart'ta karşılaşacak.