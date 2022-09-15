960 haneye eğitim desteği verildi Ekonomi Haberleri 2022 eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ailelere eğitim desteği verildi. 2022 eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ailelere eğitim desteği verildi. Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım desteklemeleri devam ediyor. Bu çerçevede 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte kırtasiye desteği çerçevesinde 960 haneye eğitim desteği verilmesi kararlaştırıldı. Yapılan kontrollerde ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine 480 bin lira tutarında eğitim materyali yardım ödemeleri yapıldı. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Düzce Ekonomi Haberler

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