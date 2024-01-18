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92 yaşındaki manifaturacı İzzet Güler'den esnaflık dersi

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Sinop'un Gerze ilçesinde 92 yaşındaki manifaturacı İzzet Güler, meslektaşlarına esnaflık dersi verdi. Güler, esnafın düzgün konuşması, işini severek yapması ve müşteriyi aldatmaması gerektiğini vurguladı.

Sinop'un Gerze ilçesinde 92 yaşındaki manifaturacı İzzet Güler, "Esnaf düzgün konuşmalı, işini severek yapmalı, müşteriyi aldatmamalı" diyerek meslektaşlarına esnaflık dersi verdi.

77 yıllık esnaf İzzet Güler, baba mesleği olan manifaturacılığı ilerlemiş yaşına rağmen devam ettiriyor. Babası Ahmet Güler'in çiftçilikten manifaturacılığa başlama serüvenini ve yıllar içindeki değişimi anlatan Güler, "Burada savaştan önceden Rumlar vardı. Mübadele olup Rumlar buradan gidince Türkler buraya geldi, Rumlar da Yunanistan'a gitti. Sonradan buraya yerleşen Türkler de yavaş yavaş esnaflığa başladı. Yakın bir yerde babamın bağları ve bahçeleri varmış, çiftçilik yaparmış. Sonrasında babam 1923-1924'te buraya manifaturacılık dükkanı açmış" dedi.

1932 doğumlu olan Güler, kendisinin 15-16 yaşlarında sektöre başladığını, babasından sonra ise ağabeyiyle birlikte devam ettiklerini anlattı. Ağabeyinin vefat ettiği 2002'den bu yana dükkanı tek başına işlettiğini ifade eden Güler, "Esnaf sözünü düzgün konuşmalı, işini severek yapmalı, müşteriyi aldatmadan çalışmalı. Biz senelerdir devam ediyoruz. Bunun nedeni de kimseyi aldatmamak, düzgün alışveriş yapmak" diye konuştu.

İlerlemiş yaşına rağmen çalışma azmini kaybetmediğini, çalışmanın kendisine iyi geldiğini söyleyen Güler, "Ben evde durduğum zaman canım sıkılıyor. Dükkana geldiğim zaman ferahlıyorum. İnsanlar ile konuşmaktan zevk alıyorum. Gücümün yettiği kadar, aklımın erdiği kadar dükkana geliyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak gençlere tavsiyelerde bulunan Güler, "Ben bu dükkanı açtım ve severek yapıyorum. Gençler bir işi yaparken bir sanat olsun, tüccarlık olsun severek yaparsa başarılı olur. Severek yapmazsa boşuna çalışmış olur, yazık olur. Gençlere tavsiyem, işlerini severek yapsınlar" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ahmet Güler Gerze Sinop Ekonomi Güncel Haberler

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