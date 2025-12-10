9. Uluslararası Kozmetik Kongresi Antalya'da yapılacak

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği tarafından düzenlenen "9. Uluslararası Kozmetik Kongresi", 15-17 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Kongre Başkanı Fuat Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılki kongreyi "holistik kozmetik" temasıyla düzenlediklerini belirtti.

Kozmetik sektörünün artık sadece üretim kapasitesiyle değil, sürdürülebilirlik kültürü, inovasyon becerisi ve bütünsel bakış açısıyla bölgesel bir güç haline geldiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Üretimden tüketime uzanan tüm süreçlerde çevre dostu modelleri benimseyen, şeffaf içerik politikalarıyla güven veren ve global regülasyonlarla uyum içinde ilerleyen bir yapının inşa edilmesi önemli. Bu açıdan Antalya'da gerçekleştireceğimiz kongre yalnızca yılın akademik ve sektörel buluşması değil, Türkiye kozmetiğinin geleceğini şekillendiren stratejik bir çalışma masası niteliği taşıyor. 3 gün boyunca AB mevzuat güncellemelerinden yeşil dönüşüm politikalarına, dijital etiketlemeden inovatif formülasyon tekniklerine kadar geniş bir yelpazede hem sektör hem de akademi tarafından paylaşılan bilgiler, önümüzdeki 5 yılın yol haritasını belirleyecek."

Arslan, kongrede AR-GE, sürdürülebilir üretim, ihracat stratejileri, tüketici eğilimleri ve global pazarlarda konumlanma gibi başlıkların ele alınacağını bildirdi.

Kongre kapsamında atölye ve deneyim programları düzenleneceğini anlatan Arslan, koku tasarımından duyusal algıya, doğal içerik geliştirmeden dijital süreç yönetimine kadar uzanan geniş bir yelpazede katılımcılara hem teknik hem de yaratıcı bir öğrenme alanı sunulacağını ifade etti.