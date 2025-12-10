Haberler

9. Uluslararası Kozmetik Kongresi Antalya'da yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği tarafından düzenlenen kongre, 'holistik kozmetik' temasıyla 15-17 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek. Kongre, sektördeki sürdürülebilirlik ve inovasyon konularını ele alacak.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği tarafından düzenlenen "9. Uluslararası Kozmetik Kongresi", 15-17 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Kongre Başkanı Fuat Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılki kongreyi "holistik kozmetik" temasıyla düzenlediklerini belirtti.

Kozmetik sektörünün artık sadece üretim kapasitesiyle değil, sürdürülebilirlik kültürü, inovasyon becerisi ve bütünsel bakış açısıyla bölgesel bir güç haline geldiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Üretimden tüketime uzanan tüm süreçlerde çevre dostu modelleri benimseyen, şeffaf içerik politikalarıyla güven veren ve global regülasyonlarla uyum içinde ilerleyen bir yapının inşa edilmesi önemli. Bu açıdan Antalya'da gerçekleştireceğimiz kongre yalnızca yılın akademik ve sektörel buluşması değil, Türkiye kozmetiğinin geleceğini şekillendiren stratejik bir çalışma masası niteliği taşıyor. 3 gün boyunca AB mevzuat güncellemelerinden yeşil dönüşüm politikalarına, dijital etiketlemeden inovatif formülasyon tekniklerine kadar geniş bir yelpazede hem sektör hem de akademi tarafından paylaşılan bilgiler, önümüzdeki 5 yılın yol haritasını belirleyecek."

Arslan, kongrede AR-GE, sürdürülebilir üretim, ihracat stratejileri, tüketici eğilimleri ve global pazarlarda konumlanma gibi başlıkların ele alınacağını bildirdi.

Kongre kapsamında atölye ve deneyim programları düzenleneceğini anlatan Arslan, koku tasarımından duyusal algıya, doğal içerik geliştirmeden dijital süreç yönetimine kadar uzanan geniş bir yelpazede katılımcılara hem teknik hem de yaratıcı bir öğrenme alanı sunulacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti

Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
title