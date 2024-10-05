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9. Uluslararası Buluş Fuarı'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

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TÜRKPATENT tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Buluş Fuarı'nda ödüller, Adana TEKNOFEST'te gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. 16 ülkeden katılımın olduğu fuarda 354 buluş ödüle layık görüldü.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) düzenlenen 9. Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'24) ödüller, Adana TEKNOFEST'te gerçekleştirilen törende sahiplerine verildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalde, Bakanlığın himayesinde, TÜRKPATENT, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) işbirliğinde gerçekleştirilen ISIF'24'e 16 ülkeden katılım sağlandı.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmede, 298'i yerli 56'ı yabancı 354 buluştan ödül almaya hak kazanlar belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, ödül törenindeki konuşmasında, fuarın son 5 yıldır TEKNOFEST bünyesinde düzenlendiğini söyledi.

Fuarın, 8 yılda 62 ülkeden 4 binin üzerinde teknolojiye ev sahipliği yaptığını belirten Gönüllü, "ISIF-24 sadece buluşların sergilendiği bir alan olmanın ötesinde dünyadan birçok yatırımcıyı buluşturmasıyla nitelikli fikir üretiminin öne çıktığı, tamamen interaktif bir organizasyon olarak gerçekleşmektedir." dedi.

Gönüllü, ödül alan katılımcıları tebrik etti.

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak da şunları kaydetti:

"Dünya Fikri Mülkiyet Raporu'na göre yerli patent başvurularında dünyada 17'inci sıradayız. Yerli marka başvurularında dünyada 4, Avrupa'da ilk sıradayız. Yerli tasarım başvurularında da Cumhuriyet tarihinde ilk defa dünyada 2'inci sıraya yükseldik. Bu rakamlar ülkemizin ciddi bir başarıyı hak ettiğini gösteriyor. Başarı devam edecek."

Konuşmaların ardından TÜRKPATENT, WIPO ile IFIA'nın en iyi yabancı, yerli ve akademik buluş ödülleri sahiplerine verildi.

Törene, rektörler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi

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