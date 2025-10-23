9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi İstanbul'da Yapılacak

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen, iş dünyası, finans, sermaye piyasaları ve yatırımcıların en kapsamlı buluşma platformu haline gelen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin dokuzuncusu, 4-5 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TSPB'nin bu yıl "etkileşim" ana temasıyla düzenleyeceği kongrede ekonomi, finans ve sermaye piyasalarına ilişkin dünya ve Türkiye gündeminde önde gelen konular derinlemesine ele alınacak.

İki gün sürecek kongre boyunca, finansal ekosistemin tüm paydaşları, paneller, eğitimler ve atölye çalışmalarıyla sermaye piyasalarının geleceğini tartışmak üzere bir araya gelecek.

TSPB tarafından düzenlenen, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından desteklenen, Borsa İstanbul AŞ, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin ana sponsor olduğu 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, hibrit bir şekilde gerçekleştirilecek ve dünyanın her yerindeki yatırımcılara da açık olacak.

Sermaye piyasalarının oluşturduğu dinamikler, fırsatlar ve gelecek konuşulacak etkileşim ana temasıyla düzenlenecek kongrede, ekonomik etkileşim, teknolojik etkileşim ve yapısal etkileşim panel başlıklarıyla küresel arenada ve Türkiye gündemindeki konular, dinamikler, fırsatlar ve gelecek bakış açısıyla alanında uzman kişilerin katılımıyla ele alınacak.

Kongrede 15 panel, 10 eğitim ve 5 atölye çalışması gerçekleştirilecek

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda karbon nötr olarak tasarlanan kongre kapsamında toplam 15 panel, 10 eğitim modülü ve 5 atölye çalışması düzenlenecek.

Kongrede ekonomi, finans ve sermaye piyasalarında yeni eğilimler, yeni ürünler, yeni teknolojiler, alternatif yatırım araçları ve alanları, dijital dönüşüm, yeşil finans ve toplumsal dönüşüm alanlarındaki yenilikleri ve gelişmeler ele alınarak, geleceğe dair önemli perspektifler sunacak.

Eğitime büyük önem veren ve finansal okuryazarlık konusunda da ciddi eğitimler veren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği kongre kapsamında, Kongremize Sen de Katıl, Darüşşafakalı Öğrencilerin Nitelikli Eğitimine Destek Ol! sosyal sorumluluk projesi ile eğitime destek oluyor.

Kongre kapsamında bu yıl da 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresine kayıt yaptıran katılımcılar adına sosyal sorumluluk projesi sponsoru A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından Darüşşafaka Cemiyetine bağış yapılacak.

Bu sosyal sorumluluk projesi ile Darüşşafaka Cemiyetinin 1863'ten bu yana sürdürdüğü eğitimde fırsat eşitliği misyonuna destek olunacak, annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilerin nitelikli eğitimine katkıda bulunulacak.

Kongreye kayıt ve katılım ücretsiz

Kongre kapsamında düzenlenecek paneller, eğitimler ve atölye çalışmaları kayıt yaptıran tüm katılımcılara açık olup, www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr web sitesi üzerinden kayıtlar ücretsiz bir şekilde yapılabilecek.

Ayrıca, kongreye kayıt olan katılımcılar, hediye sponsorlarının katkılarıyla çeşitli hediyeler kazanacak.