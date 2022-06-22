9'uncu Konya Bilimfest Türksat'ın desteği ile yarın başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Konya Bilim Festivali, 23-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Türksat'ın iletişim desteği sağlayacağı etkinlikte, drone gösterileri, video mapping uygulamaları, ışık gösterileri, tematik atölye alanları, eğlenceli sahne gösterileri yerini alacak. Konya Bilim Festivali'nde bu yıl 'NASA&CERN' ve 'Source of Life' temalarında iki adet İmmersive Room yer alacak. Türkiye'nin önemli milli savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşlarının yer alacağı festivalde Milli Savunma Araçları, İnsansız Hava Araçları gibi milli teknoloji hamlesi ürünleri sergilenecek. 2013 yılından bu yana 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan festivalin, bu yıl en az 250 bin katılımcıyı ağırlaması bekleniyor.- Ankara
Demirören Haber Ajansı / Ekonomi