9,4 milyon TL ceza kesilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, fırsatçı marketler asıl şimdi yandı

Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Yumurta, süt, makarna ve temizlik malzemelerini fahiş fiyatla satan 21 işletmeye 9,4 milyon TL ceza kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin bugün yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz" dedi.

Ülkemizde son dönemde bazı marketler tarafından fırsatçılık yapılarak etiketlere fahiş zamların yansıtılması, vatandaşların tepkisini çekti. Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Yumurta, süt, makarna ve temizlik malzemelerini fahiş fiyatla satan 21 işletmeye 9,4 milyon TL ceza kesildi. Bu cezaların ardından yeni yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"PARA CEZASININ DIŞINDA DA ATIM ATABİLİRİZ"

Katar'daki Dünya Kupası'nın açılış töreninin dönüşünde basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Marketlerdeki fiyatlar) Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine ve Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım" dedi.

"DOĞAL GAZ YARDIMLARI DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlar hakkında ise şunları söyledi: "Her şeyden önce Aile Bakanı doğal gaz destekleriyle ilgili açıklamayı zaten yaptı. Doğal gaz konusunda destek ödemeleri başladı, devam ediyor. Biz fakir fukaraya, garip gurebaya aynı şekilde doğal gazı vermeye devam edeceğiz.

Şu an itibarıyla İlk Evim İlk İşyerim Projesine resmi müracaat sayısı 1,5 ayda 8 milyonu buldu. Geçerli başvuru sayısı da 5 milyon 135 bin 324'e ulaşmış durumda. Bir diğer proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldı. Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için de 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru oldu.

İşte salı günü Allah nasip ederse Yusufeli Barajı'nın açılışını yapıyoruz. Yusufeli Barajı 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek, çift eğrilikli beton kemer barajlar kategorisinde de dünyanın beşinci en yüksek barajıdır. 2,5 milyon kişinin tükettiği enerjiyi inşallah üretiyor olacak."