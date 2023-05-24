857 daireye yapı ruhsatı verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yılın ilk üç ayında 857 daireye yapı ruhsatı, 848 daireye kullanım izin belgesi verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yılın ilk üç ayında 857 daireye yapı ruhsatı, 848 daireye kullanım izin belgesi verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2023 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı toplam 857, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı toplam 848 oldu. - DÜZCE