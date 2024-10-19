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8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Yüzlerce Turisti Ağırlıyor

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Yüzlerce Turisti Ağırlıyor
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Adana'da bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Lezzet Festivali, yerli ve yabancı binlerce turistin katılımıyla sürüyor. Katılımcılar Adana kebap ve diğer yerel lezzetleri büyük ilgiyle tadıyor.

Adana'da bu sene 8.'si düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, yerli ve yabancı binlerce turistin katılımıyla sürüyor. Hindistan'dan festival için gelen turistler, Adana kebap başta olmak üzere birçok lezzeti beğendiklerini ve seneye ailecek festivale katılacaklarını söyledi.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" Merkez Park'ta sürüyor. 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçinin katılması hedeflenen festivale yerli ve yabancı turistler akın ediyor. Turistler festival alanında Adana kebap başta olmak üzere birçok lezzeti deneyimliyor.

"Festival esnafa can suyu oldu"

Festivalde stant açan kebapçılardan Cihangir Korkmaz, "Adana kebaba ilgi çok büyük. Yerli ve yabancı binlerce turist Adana kebabı severek tüketiyor. Bizim de mangal ateşimiz hiç sönmüyor. Kebaplarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu festival esnafa can suyu oldu" dedi.

"Adanalılar yemeği çok seviyor"

Bir başka esnaf Mehmet Nuri Erzi ise festivalde 800 kilogram ağırlığında tavuk döner taktıklarını anlatarak, "Özel ocağımızda 1 metre 15 santimetre boyunda 800 kilogram ağırlığında tavuk döner taktık. Adanalılar yemeği çok seviyor. Bizler de Adanalıları dönere doyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Hindistan'dan festivale geldi

Öte yandan festivale Hindistan'dan arkadaşı Naisha ile gelen Phalak Gangi, "Festival için Hindistan'dan geldim. Adana kebap ve çiğköfteyi çok beğendim. Ayrıca kabak tatlısını da çok beğendim. Festival çok güzel. Seneye tüm ailemle birlikte bu festivale geleceğim" diye konuştu.

Ankara'dan festivale gelen Ayhan Eryılmaz, "Hem Adana'yı gezmeye hem de lezzetleri tatmak için Ankara'dan geldim. İlk Adana kebap yiyeceğim, akşama daha vakit var. Birçok lezzeti tadacağız" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte festival alanına gezmeye gelen Hamiyet Gülüç ise festivali çok güzel bulduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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