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8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başladı

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başladı
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Adana'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 'Kökleriyle Adana' temasıyla Merkez Park'ta başladı. Festivalin ilk gününde binlerce kişi Adana lezzetlerini tatmak için alana akın etti.

Adana'da bu sene 8'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali Merkez Park'ta başladı. Festival alanı havadan görüntülenirken hem esnaf hem de vatandaşlar festivalden memnun olduklarını söyledi.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" Merkez Park'ta başladı. Saat 11.00 itibarıyla festival alanına vatandaşların girişine izin verildi. 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin katılması hedeflenen festivalin ilk gününde binlerce kişi Adana lezzetlerine akın etti.

"Dünyayı ve Türkiye'yi kebaba bekliyoruz"

Festivalde stant açan kebapçı Yaşar Aydın, insanların kebabı özlediğini belirterek, "Dünyayı ve Türkiye'yi kebaba bekliyoruz. Burada piknik yapıyor gibi lezzetin doruğuna varsınlar. Katılımcıların yüzde 70'i şehir dışı olacak. Tüm herkesi 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne bekliyoruz" dedi.

"Bu festival Adana'ya değer katacak"

Adana lezzetlerini tatmaya gelen vatandaşlardan Mustafa Kapan, "Bugün festivale geldim ve Adana'nın hem kebabını, hem tatlısını hem de şırdanını bol bol yiyeceğim. Bugün yemeye doyamayacağım. Bu festivali çok faydalı buluyorum. Bu festival Adana'ya değer katacak" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir ambiyans var"

Festivalde stant açan esnaf Şenay Ciyavel, "Festival bütün Adana esnafına can suyu oluyor. Hafta içinden çok beklentimiz yok ama hafta sonu çok eğlenceli geçecek. Esnaflarla, şehir dışından gelen misafirlerle çok güzel bir ambiyansı var. Herkesi Adana'ya bekliyoruz" diye konuştu.

Festivalin mangal ateşi ise yarın yakılacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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