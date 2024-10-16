8. Safran Festivali Safranbolu'da Başlıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-27 Ekim'de "8. Safran Festivali" gerçekleştirilecek.

Ortalama 150 bin çiçekten sadece 1 kilogram elde edilen, kozmetik, gıda ve ilaç endüstrisi gibi sektörlerde kullanılan, kilogramı 320 bin liradan alıcı bulduğu için de "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak nitelendirilen safran adına düzenlenen festival, Kaymakamlık, Belediye ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle 25 Ekim'de kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Panel, sunum, sergi, safran üretim alanları gezisi ve safran hasadı gibi etkinliklerin düzenleneceği festival, 27 Ekim'de sona erecek.

Festival kapsamında, her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan, 44 çiftçi tarafından 98 dekar alanda yetiştirilen ve 45 kilogram ürün elde edilmesi beklenen safran ile yapılan yemek yarışması da düzenlenecek.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun sadece Türkiye'de değil, dünya çapında önemli bir kültürel ve tarihi miras olduğunu belirtti.

Köse, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Cittaslow" (sakin şehir) üyesi olan Safranbolu'nun, tarihi evleri, sokakları ve kültürel değerleri ile korunması ve yaşatılması gereken önemli bir kent olduğunu kaydetti.

Bu yıl festivalin 8'incisinin düzenleneceğini aktaran Köse, "Festival, bölgemizin en değerli simgelerinden biri olan safran bitkisini tanıtmak ve onun etrafında şekillenen kültürel etkinliklerle halkımızı bir araya getirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı bu eşsiz festivale davet ediyorum." ifadesini kullandı.