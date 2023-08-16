7. Çin-Güney Asya Fuarı Kunming'de Başladı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 7. Çin-Güney Asya Fuarı başladı. Fuarda 85 ülke ve bölge ile uluslararası kuruluşlardan 30.000'i aşkın katılımcı, temsilci ve konuğun yer alması bekleniyor. Fuar, ortak kalkınma, dayanışma ve koordinasyon temasıyla düzenleniyor ve farklı temaları içeren 15 sergi salonuna ev sahipliği yapıyor.

KUNMİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- 7. Çin-Güney Asya Fuarı, Çarşamba günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de başladı.

Beş günlük fuar süresince düzenlenecek çevrimiçi ve fiili katılımlı etkinliklere 85 ülke ve bölge ile uluslararası kuruluşlardan 30.000'i aşkın katılımcı, temsilci ve konuğun katılması bekleniyor.

"Ortak Kalkınma için Dayanışma ve Koordinasyon" temalı fuarda Güney Asya Pavyonu, Güneydoğu Asya Pavyonu, kaynak temelli ekonomi pavyonu ve liman ekonomisi pavyonu gibi farklı temaları içeren 15 sergi salonu kuruldu.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Fei'ye göre, 2013 yılında fuarın ilki düzenlendiğinde Çin ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 100 milyar ABD dolarının altındaydı. Ancak bu rakam, yıllık ortalama yüzde 8,3 büyüme kaydederek geçen yıl 197,4 milyar ABD dolarına ulaştı.

Fuarda işbirliği forumu, iş forumu ve düşünce kuruluşları forumunun yanı sıra teknoloji transferi ve inovasyon işbirliği konferansı gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Fuar; Çin, Güney Asya ve Güneydoğu Asya ülkeleri arasında çok taraflı diplomasi, ekonomik ve ticari işbirliği ve kültürel etkileşim için önemli bir platform haline geldi.