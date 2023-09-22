6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı Yinchuan'da Başladı

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da 6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı başladı. Fuarda ticaret, yatırım, tarım, turizm ve sağlık gibi alanlarda sergi ve forumlar düzenleniyor.

YİNCHUAN, 22 Eylül (Xinhua) -- 6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı Perşembe günü Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da başladı.

Dört gün sürecek etkinliğe Suudi Arabistan ve Moritanya gibi 50'yi aşkın ülkeden konuklar katılıyor.

Bu yılki fuarda ticaret ve yatırım, modern tarım, sınır ötesi ticaret, kültür turizmi, sağlık, su kaynaklarının kullanımı ve meteorolojik işbirliği alanlarında ticari sergi ve forumlar gerçekleştiriliyor.