6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı Yinchuan'da Başladı

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da düzenlenen 6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı başladı. Fuarda ticaret, yatırım, tarım, turizm, sağlık ve meteorolojik işbirliği gibi konular ele alınıyor.

YİNCHUAN, 21 Eylül (Xinhua) -- 6. Çin-Arap Ülkeleri Fuarı Perşembe günü Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da başladı.

Dört gün sürecek etkinliğe Suudi Arabistan ve Moritanya gibi 50'yi aşkın ülkeden konuklar katılıyor.

Bu yılki fuarda ticaret ve yatırım, modern tarım, sınır ötesi ticaret, kültür turizmi, sağlık, su kaynaklarının kullanımı ve meteorolojik işbirliği alanlarında ticari sergi ve forumlar gerçekleştiriliyor.

Sergi alanı yaklaşık 40.000 metrekare olan fuara 1.000'den fazla yerli ve yabancı işletme katılıyor.

2013 yılında ilki düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Fuarı, Çin ve Arap ülkelerinin tatbiki işbirliğini teşvik etmeleri ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmeleri için önemli bir platform haline geldi.

Ticaret Bakanlığı, Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi ve Ningxia bölgesel yönetimi sponsorluğunda düzenlenen fuar son on yılda 112 ülke ve bölgeden 400.000'i aşkın katılımcı ve 6.000 işletmeyi kendine çekerken modern tarım, yüksek teknolojiler ve biyotıp gibi alanlarda 1.200'den fazla işbirliği projesine imza atıldı.

Çin şu anda Arap ülkelerinin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Çin-Arap ülkeleri ticaret hacmi, 2012 yılına göre neredeyse iki katına çıkarak geçen yıl 431,4 milyar ABD dolarına yükselirken, bu yılın ilk yarısında ise 199,9 milyar ABD dolarına ulaştı.