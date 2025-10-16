Haberler

5G İhalesinde Teklif Yarışı: Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Öne Çıktı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen 5G mobil elektronik haberleşme altyapıları ihalesinde en yüksek teklifi Turkcell, B1 paketi için 214 milyon dolar ile verdi. Türk Telekom ve Vodafone sırasıyla 209 milyon ve 201 milyon dolarlık teklifler sundu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinde, B1 paketine en yüksek teklifi 214 milyon dolarla Turkcell, B2'ye 209 milyon dolarla Türk Telekom ve B3'e 201 milyon dolarla Vodafone sundu.

BTK'de gerçekleştirilen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinde, 3,5 GHz frekansında 3 ayrı 1x80 Mhz bant genişliği için teklifler alındı.

Bu frekanstaki B1, B2 ve B3 paketleri için Türk Telekom 209 milyon dolar, Vodafone 201 milyon dolar ve Turkcell 200 milyon dolar kapalı teklif verdi.

İhalenin sözlü teklif aşamasına üç şirket de katıldı.

Bu aşamaya, kapalı turun en yüksek teklifi olan 209 milyon dolarla başlandı.

Turkcell, paketler için 214 milyon dolar teklif verirken, Vodafone ve Türk Telekom kapalı zarfta verdiği teklifleri yükseltmedi.

Buna göre, en yüksek teklif 214 milyon dolarla Turkcell'den gelirken, Türk Telekom 209 milyon dolar ve Vodafone 201 milyon dolar teklifte kaldı.

Paketlerin ihale süreci tamamlanırken, teklif büyüklüğüne göre B1 paketine Turkcell, B2 paketine Türk Telekom ve B3 paketine Vodafone hak kazanmış oldu.

Böylece B1, B2 ve B3 paketleri için toplam teklif tutarı 624 milyon dolar olarak belirlendi.

Paketlerin tamamına ilişkin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından frekans bandında yer seçimi yapılacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
