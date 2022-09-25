5G hazırlıklarını hızlandıran Türkiye, ihale tarihini bekliyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu, '5G ihalesinin 2023 yılında gerçekleştirileceğini' kamuoyu ve sektörle paylaştı. Bu haberden büyük mutluluk duyduk ve hazırlıklarımıza başladık, net tarihi heyecanla bekliyoruz. 5G'nin 1 yıl gecikmesi 120 milyar TL'lik ekonomik faydadan mahrum kalmak demek." dedi.

Vodafone'un 5G'ye yönelik çalışmaları ile Vodadone Türkiye'nin 5G'ye hazırlık süreci, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, Türk gazeteciler, Vodafone İtalya 5G Deneyim Merkezi'nde ulaşım, sağlık ve eğitim gibi alanlarda kullanılan uygulama örneklerini inceledi ve deneyimledi.

Etkinlik çerçevesinde gazetecilere bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone İtalya Deneyim Merkezi'ne düzenledikleri gezide, yakın zamanda Türkiye'de de hayata geçmesini bekledikleri 5G teknolojisinin etkilerini anlatmayı hedeflediklerini söyledi.

5G'nin kurumlara ve bireylere sunduğu faydalara işaret eden Süel, İtalya'nın Haziran 2019'da 5G'ye geçtiğini anımsattı. Süel, devamla şu bilgileri verdi:

"İhale, Ekim 2018'de yapıldı. İtalya, 5G'li hayatı hızla benimsedi ve aşama aşama 5G'yi yaygınlaştırıyor. Temennimiz, ülkemizin de bir an evvel 5G'ye geçmesi, bu yeni nesil teknolojinin sunduğu geniş olanaklardan bir an evvel faydalanması. 5G; önceki teknolojilere göre daha yüksek veri hızları, yüksek kapasite ve ultra düşük gecikme süresi sunuyor. Böylece akıllı telefonlar, akıllı arabalar, Nesnelerin İnterneti cihazları veya bulut gibi teknolojiler arasında veri aktarımını sağlıyor ve yüksek kapasiteyi destekliyor. 5G'nin faydalarının hızlı veri akışının ötesine geçeceği, yeni bir mobil iletişim teknolojisinden öte yeni bir sanayi devrimi etkisi yaratacağı öngörülüyor. Bu özelliği ile birçok sektörde akıllı sistemlerin kurulmasını sağlaması, otomasyon ve robotik kullanımı ile üretkenliği artırması bekleniyor.

Dünyadaki örneklere baktığımızda, 5G teknolojileri fabrikalarda, mağazalarda, ulaşım altyapısında, liman ve bağlantılı mekanlarda uygulanıyor, verimlilik artışı, maliyet tasarrufu gibi operasyonel faydalarla beraber kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. 5G, her anlamda daha verimli ve akıllı bir hayatın kapılarını aralayacak."

Süel, bugün 83 ülkede 210 operatörün 5G hizmetlerini başlattığına dikkati çekerek, 5G'yi kucaklayan ülkeler arasına Türkiye'nin de en kısa sürede katılması gerektiğini aktardı.

Süel, "Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu, '5G ihalesinin 2023 yılında gerçekleştirileceğini' kamuoyu ve sektörle paylaştı. Bu haberden büyük mutluluk duyduk ve hazırlıklarımıza başladık. Yakın zamanda gerekli çalışmaların tamamlanarak ihalenin net takviminin ve detaylarının açıklanacağını düşünüyoruz, net tarihi heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de 5G teknolojisini geciktirmek için herhangi bir neden göremiyoruz"

Dünya genelinde yeni nesil teknolojilere geçiş konusunda bir yarış olduğuna dikkati çeken Süel, Türkiye'nin de bu yarışta yerini alması ve 5G'de öncü ülkeler arasına girmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 5G teknolojisini geciktirmek için herhangi bir neden olmadığını belirten Süel, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türkiye'nin teknoloji alanında lig atlamasını istiyoruz. 2023 sonrasında Türkiye'de üretim ve hizmet sektörü bir dönüşüm süreciyle canlanacak. Yeni iş modelleriyle birlikte verimlilik artışı gelecek. Bu tarihi dönüşümde 5G'nin de önemli rolü olacak. Operatörler olarak altyapımızı geliştirmek için sürekli yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların en akıllı şekilde yapılması çok önemli. Bugün altyapıda akıllı yatırımın yolu 5G'den geçiyor. Yatırımlarımızın en verimli, en yüksek kapasiteyi sunan teknolojiler için yapılmasının vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti verebilmek için gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Kaynakları en verimli şekilde kullanırken 5G teknolojisiyle müşterilerimize daha fazla kapasite sunabilecek, aynı yatırımla müşterilerimize daha yüksek hızlar ve çok daha düşük gecikme seviyeleri sağlayabileceğiz. Geleceğe yönelik kapasite artışı talebini 4.5G ile karşılamakta ısrarcı olmak; bugün elektrikli otomobil fabrikası kurmak varken dizel otomobilde inat etmeye benziyor. Hızlı değişim çağında eski teknoloji yerine yeni teknolojiyi kucaklamak gerektiğine inanıyoruz."

"5G 15 yılda 1 trilyon TL'yi aşkın gelir artışı sağlayacak"

Hasan Süel, konuşmasında, 5G teknolojisinin sağlayacağı ekonomik faydaya da değindi.

5G'nin 15 yılda 1 trilyon TL'yi aşkın gelir artışı sağlayacağına dikkati çeken Süel, 5G'nin sadece teknolojik açıdan değil, ekonomik ve sosyal açıdan da pek çok fırsatı beraberinde getireceğini söyledi.

Bu fırsatları ortaya koymak için Deloitte iş birliğiyle hazırladıkları rapora değinen Süel, şunları kaydetti:

"Yeni Nesil Bağlantının Gücü: 5G Teknolojisinin Türkiye İçin Ekonomik ve Sosyal Faydaları adıyla yayınladığımız çalışma, ülkemizde bir ilke imza atarak daha önce yapılmamış analizler içeriyor. Araştırmamıza göre, operatörlerin 5G ihalesinin ardından 5 yıllık süreçte yapacağı yatırım ve hizmet harcamaları sonucu oluşacak GSYH etkisi 21 milyar TL olacak ve 25 bin kişilik ek istihdam sağlanacak. Türkiye'de 5G teknolojileri ile sağlanan üretkenlik ve ekonomik aktivite artışı ile 15 yıllık teknolojik döngüde 1 trilyon TL'nin üzerinde gelir artışı oluşacağı tahmin ediliyor. Çeşitli sektörlerde yaşanacak bu gelir artışı ile ülkemiz GSYH'sinde 479 milyar TL'lik artış gerçekleşmesi bekleniyor.

5G'den en çok faydalanacak sektörler; üretim, toptan ticaret ve perakende, ulaşım ve depolama, bilgi ve iletişim olacak. Bu sektörlerde gerçekleşecek gelir artışlarının toplam etkinin yüzde 70'inden fazlasına denk geleceği öngörülüyor. 5G altyapı kurulumunun gecikmesi potansiyel ekonomik faydaların da gecikmesine ve ertelenmeden kaynaklı fırsat maliyetinin ortaya çıkmasına yol açıyor. 5G'nin 1 yıl gecikmesi 120 milyar TL'lik ekonomik faydadan mahrum kalmak anlamına geliyor. Bu sonuçlar gösteriyor ki 5G'nin ülkemizde bir an önce hayata geçirilerek özellikle sektörlerde yaratacağı verimlilik artışı ile ekonomik büyümeye katkısından faydalanmak gerekiyor."

"Yatırım dostu ihale yapısı olmalı"

5G ihalesinin yapısına ilişkin beklentilerini de açıklayan Süel, frekans tahsisi için kullanılacak ihale usulü ve tasarımının da 5G şebekesinin yaygınlaşma hızı, kapsama ve kalitesi açısından önemli bir belirleyici olacağını söyledi.

Süel, "Yatırım dostu ihaleler ile yapay fiyat enflasyonunu önleyen ihale kuralları, mobil operatörlerin yatırım bütçelerini daha fazla altyapı kurulumuna yönlendirmesine yardımcı oluyor. Mobil haberleşme sektörü yoğun yatırım gerektiren, yeni nesil teknolojilere yönelik talebin ve arzın sürekli geliştiği bir alan. Bu kapsamda, yatırımların etkin planlanması ve yatırım geri dönüşünün öngörülebilirliği kritik önemde. Dolayısıyla lisans koşulları ve süresinin belirlenmesinde bu hususların dikkate alınmasına ihtiyaç var." dedi.

Fiber altyapı yatırım ve erişim koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Süel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Diğer yandan, 5G'nin olmazsa olmaz tamamlayıcısı fiber altyapı konusu var. Fiberin yaygınlaşması hane ve iş yerlerinin yüksek hızlı ve güvenilir bir bağlantıdan azami ölçüde yararlanabilmesi için elzem. Bunun yanı sıra mobil şebekelerde artan data trafiğinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve tüketicilere kaliteli hizmetin sunulabilmesi için de fiber altyapıya ihtiyaç var. 5G'nin sunduğu düşük gecikme süresi ve yüksek hızlı bağlantının azami ölçüde gerçekleştirilebilmesi için mobil şebekede fiber bağlantı yoğunluğunu artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla fiber yatırımlarının hızlandırılması, yatırım engellerinin ortadan kaldırılması önem taşıyor. 5G'ye hazır şebekelerin kurulmasında bir diğer önemli unsur, sektörde adil koşullarda toptan erişim hizmetlerinin sağlanması.

Mobil şebekenin hızla fiberleştirilebilmesi için yeni ürünlerin makul koşullar ile sunulması gerekiyor. Yerli ve milli ekosistemi ilk günden beri destekliyoruz Bugün 5G ile birlikte dile getirilen konulardan biri de altyapılarımızda kullanacağımız yerli ürünler. Biz yerli ve milli ekosisteme ilk günden beri inanan ve bu ekosistemi destekleyen bir firmayız. Bu konuda bundan sonra da azami gayreti ve desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün yerli ürün kullanım oranı olan yüzde 45'i yerine getiren ve ULAK baz istasyonlarını ticari şebekede kullanan ilk operatör olmamız bunun bir kanıtı. Önümüzdeki dönemde de bu oranın üzerinde kalacağız."

"5G'ye geçişin önceliklendirilmesi gerektiğine inanıyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Süel, yerli ekosistemin 5G ihalesiyle birlikte hızla büyüyeceğini ve gelişeceğini belirterek, bu kapsamda kamu teşvik ve destek mekanizmalarının ekosistemin gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Süel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ülkemizin dijital dönüşümü için gidilecek çok yolumuz var. Tüm sektörler, devlet kurumları ve vatandaşlar dahil olmak üzere toplumun tüm bileşenlerini yeni nesil teknolojiler ile buluşturmak ve tamamen dijitalleşmiş bir ülke olmak için gerekli adımları bugünden atmamız önem taşıyor. 5G, bu adımların başında geliyor. 5G'ye geçmek için 5 gerekçemiz var. Birincisi, daha hızlı, kaliteli, yüksek kapasiteli ve güçlü bir altyapıya kavuşacağız. İkincisi, akıllı yatırım yapmış olacağız; daha düşük maliyetle daha yüksek etki yaratacağız, yeni nesil bir teknolojiye geçerek ülkemizi bir üst lige taşıyacağız. Üçüncüsü, sanayide verimlilik ve hizmette yenilik sağlarken, yeni iş modellerinin oluşmasını mümkün kılacağız. Dördüncüsü, sağlıktan eğitime tüm kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm hızlanacak ve artacak. Beşincisi, 5G'nin ekonomik büyümeye ve ülkemizin rekabet gücünün artmasına önemli etkisi olacak. Dolayısıyla 5G'ye geçişin önceliklendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Bu arada, Türk gazeteciler, Vodafone İtalya 5G Deneyim Merkezi'nde Endüstri 4.0'a yönelik kolaboratif robotlar, uzaktan sağlık gözetimi, tele sağlıkta giyilebilir cihazlar, sanal dersler ve üç boyutlu eğitim gibi alanlarda hayata geçirilen uygulamaları deneyimledi.

Verilen bilgiye göre, İtalya'da halihazırda kullanılan bu uygulamaların gelecek süreçte daha da yaygınlaşması planlanıyor.