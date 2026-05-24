Ordu'da bıçak bileme mesaisi

Ordu'da yaklaşık 53 yıldır bıçak bileme işi yapan Zekeriya Şentürk, Kurban Bayramı'nda kullanılacak olan bucakların işi bilen kişiler tarafından doğru şekilde bilenmesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşların bir kısmı kurbanlık hayvanlarını satın aldı. Yaklaşan bayramla birlikte bıçak bileme işi yapan yerlerde de yoğunluk başladı. Bıçak bileme ustaları, kurban kesimi esnasında kullanılacak olan bıçakların işi iyi bilen ustalar tarafından yapılması gerektiğini, aksi takdirde hayvanın ve kesen kişinin zorlanabileceğini söyledi.

Altınordu ilçesinde yaklaşık 53 yıldır bıçak bileme işi yapan Zekeriya Şentürk, "Bu işin inceliği ustalık. Kullanılacak olan bıçağın kalitesi kadar güzel bilenmesi de önemli. Bıçaklar kötü bilenirse kesim zor olur, insana ve kesilecek olan hayvana eziyete dönüşür. Bununla birlikte tehlike de oluşturur. Bayrama 1 ay kala bizim işlerde yoğunluk başladı. Günlük ortalama 25 bıçak bileme işi yapıyoruz. Bayram yaklaştıkça yoğunluk artıyor, insanların son güne bırakmaması gerekiyor" dedi.

İnsanların güvendikleri yerlerde bıçaklarını biletmesi gerektiğini ifade eden Şentürk, "Her Kurban Bayramı yaklaştığında market, çay ocağı gibi alakasız yerlerde 'bıçak bilenir' yazabiliyor. İnsanlar bilmedikleri yerlerde bıçaklarını biletmesin. Aksi takdirde bıçakları zarar görebilir, kurbanlık hayvanları ve kendileri de eziyet çekebilir" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı