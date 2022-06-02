53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri ödülleri sahiplerini buldu - Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öz güvenli, nelere sahip olduğunun farkında olan, neler yapabileceğini bilen ve Milli Teknoloji Hamlesi'ni sırtlanıp sonuna kadar götürecek bir gençliğe özlem duyduklarını belirterek, "Bu sebeple gençlerimizi teşvik etmek, onları bilime ve teknolojiye ısındırmak için ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar farklı etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği "Milli Uzay Programı" kapsamında hazırlanan video da gösterildi.

Bakan Varank, buradaki konuşmasında, bilim ve teknoloji ışığında yapılan tek bir icadın bile birçok gelişmenin tetikleyicisi olduğuna işaret ederek, bu alandaki gelişmelerin sadece ekonomik anlamda değil sosyal ve kültürel anlamda da büyük çaplı değişiklikleri başlattığına dikkati çekti.

Kalkınma planlarının ana eksenine bilim ve teknolojiyi oturttuklarını dile getiren Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla çalıştıklarını anlattı.

Varank, Milli Teknoloji Hamlesi ile teknolojilerin sadece pazarı değil aynı zamanda üretim merkezi olmanın amaçlandığını dile getirerek, "Milli Teknoloji Hamlesi, ihtiyaç duyduğunuz her alanda kendi kendine yetebilmektir. Birilerinin ne söylediğine değil, ne söyleyeceğinize odaklanmaktır. Özgür ve tam bağımsız bir ülke olmanın anahtarıdır." diye konuştu.

Hazırladıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı olmak üzere 5 alan belirlediklerini ifade eden Varank, bu alanlarda tereddüt etmeden yola devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Varank, ülke tarihinde birçok girişimin altyapı eksikliğinden, kaht-ı ricalden ya da irade gösterilememesinden dolayı sonuca ulaşamadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye çok farklı. Bugün, büyük ve güçlü bir Türkiye var. Teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge merkezleri, araştırma altyapıları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, bilim merkezleri, bilim festivalleri, Deneyap atölyeleriyle gençlere üst düzey imkanlar sunan bir Türkiye var. Her şeyden önemlisi bu imkanları en güzel şekilde kullanabilen bir gençliğimiz var. İnanın biz gençlerimizle sadece gurur duymuyoruz, gençler sayesinde biz de motive oluyoruz, işimizi aşkla, şevkle, dört elle sarılarak yapıyoruz."

"Dünya Türk'ü bilsin diye"

Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te şahit olduğu bir olaydan bahseden Varank, şunları ifade etti:

"Lise öğrencisi bir genç arkadaşıma, 'TEKNOFEST'i neden düzenliyoruz?' diye bir soru sordum. Cevabı şu oldu: 'Dünya Türk'ü tanısın, yerini bilsin.' diye. TEKNOFEST'in tanımı ancak böyle güzel yapılabilirdi. Bizim özlem duyduğumuz gelecek, gençlik işte bu. Öz güvenli, nelere sahip olduğunun farkında olan ve neler yapabileceğini bilen bir gençlik. Milli Teknoloji Hamlesi'ni sırtlanıp sonuna kadar götürecek bir gençlik. Bu sebeple gençlerimizi teşvik etmek, onları bilime ve teknolojiye ısındırmak için ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar farklı etkinlikler düzenliyoruz. Ödül törenini gerçekleştirdiğimiz lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması bizim etkinliklerimizden sadece birisi. Geleceğin Aziz Sancar'ları olacak gençlerimiz, bu yarışma ile daha küçük yaşlarda araştırma projeleri yürüterek bilim ve teknoloji dünyasına adımını atıyor, ülkemizin araştırma kapasitesine katkı sağlıyorlar. Bugün ödüllerini takdim edeceğimiz gençlerimiz biyolojiden kimyaya, fizikten matematiğe, psikolojiden sosyolojiye farklı alanlarda çok başarılı araştırmalara imza attılar."

Yarışmalarda ter döken tüm gençleri tebrik eden Varank, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışmaya bu yıl 37 bin 283 öğrenci katıldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da ülkenin ihtiyaç duyduğu ve duyacağı, bilim ve teknoloji temelli insan kaynağının geliştirilmesi için 53 yıldır yürüttükleri yarışmanın ödül törenini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu etkinliğin Cumhurbaşkanı himayelerinde gerçekleştirilmesinin, Türkiye'de gençliğe, öğrencilere, bilime ve teknolojiye en üst düzeyde verilen önemi gösterdiğini vurgulayan Mandal, "TÜBİTAK olarak geleceğe yönelik temel stratejimizi ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosistemimizde birlikte öğrenme ve birlikte başarma odaklı, nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi üzerine kurguladık. Ülkemizin çığır açıcı teknolojilerin pazarı değil, tasarlayıcısı, geliştiricisi ve üreticisi olması ve böylelikle Milli Teknoloji Hamlemizi gerçekleştirerek hedeflerine birer birer ulaşabilmesi için en önemli etken, genç ve yetkin insan kaynağımızdır." diye konuştu.

Mandal, TEKNOFEST, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, STAR Programı, Proje Yarışmaları, Bilim Olimpiyatları, Bilim Fuarları ile Bilim ve Gözlem Şenlikleri başta olmak üzere tüm faaliyetlerine her yaş grubundan çocukları ve gençleri dahil ederek bu anlayışın bir parçası olmalarını sağladıklarını anlattı.

Geçen yıl düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasına 19 bin 109 öğrencinin katıldığını hatırlatan Mandal, şunları kaydetti:

"Bu yıl ise yaklaşık yüzde 100 artışla 81 ilimizin 3 bin 453 lisesinden, 37 bin 283 öğrencimiz katılım göstermiştir. 2002'den bu yana öğrencilerimizin katılımı her yıl katlanarak artmaktadır. Bu gençlerimiz, 'geleceğin sorunlarını birileri çözsün, birileri sunsun' diye beklemiyor, hayalleri, tutkuları, emekleri, ahlak ve yetenekleriyle, sorunlara çözümler üretiyor, bunun için de projeler geliştiriyorlar."

Konuşmaların ardından Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın birincileri, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Bakanlar Varank ve Özer, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödüllerini takdim etti.

Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yazılım alanlarında toplam 12 proje birincilik, 24 proje ikincilik, 36 proje üçüncülük ödülüne layık görüldü. 36 projeye ise teşvik ödülü verildi.

???????- Yarışma hakkında

Yarışmada birinci olan projelerin sahibi öğrencilere 9'ar bin lira, ikincilere 7 bin 500'er lira, üçüncülere 6'şar bin lira verilecek.

Final yarışmasında ulusal dereceye giren öğrenciler, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere, derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlandırılıyor.

Final yarışması sonucunda derece alan ve üniversite giriş sınavında her alan için ilk 25 bine giren öğrenciler, TÜBİTAK 2205-Lisans Burs Programından faydalandırılıyor. Derece alan projeler için fikri haklar tescil desteği de veriliyor.