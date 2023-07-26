523 yıllık tarihi çarşıda ekonomi küllerinden doğdu

KAHRAMANMARAŞ - 523 yıllık tarihi ile kentin en eski ticaret alanı olan Tarihi Maraş Kapalı Çarşı, deprem sonrası toparlanarak eski canlılığına kavuşurken, esnaflar ise artan ticari canlılıktan ötürü gelecek günlerden dolayı umutlandı.

Kahramanmaraş'ın tarihe tanıklık eden ve yüzyıllardır orijinalliğini yitirmeden ayakta kalmayı başaran 523 yıllık tarihi Maraş Kapalı Çarşı, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde hasar almış, sarsıntılardan dolayı bazı dükkanlarda çatlaklar oluşmuştu. Ayrıca tarihi çarşı çevresinde bulunan taş ve ahşap iş yerleri de yıkılmıştı.

Tarihi kaynaklarda 15'nci yüzyılın sonlarında inşaatına başlandığı bilinen ve yüzyıllardır canlılığını koruyan Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı, içerisinde barındırdığı Saraçhane, Köşkerler, Bakırcılar, Kuyumcular, Semerciler Çarşısı gibi çeşitli iş kolları ile tekrardan eski canlılığına dönmeye başladı.

Depremin üzerinden 5 ay 20 gün geride kalırken, esnaflar yaralarını hızlı bir şekilde sararak işlerinin başına döndü. Hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğramaya devam eden çarşıda giyimden gıdaya, yöresel lezzetlerden geleneksel el sanatlarına kadar çok sayıda işletmenin bulunduğu çarşıya gelen vatandaşlar alışveriş yaparak ticaretin canlanmasına neden oldu.

"Bu zor günleri atlatacağız"

Tarihi Kapalı Çarşı'da uzun yıllardır esnaflık yapan Ahmet Yorgun, "Depremden çıktık, şu an normale dönüyoruz. Yavaş yavaş kapalı çarşı ve esnaflarda canlılık var. İnşallah bu zor günleri de atlatacağız. Ekonomi şu anda biraz sıkıntılı ama gelenler yine alışverişini yapıyor. Bu zor günleri atlatacağız, ilerisi çok daha iyi olacak inşallah, gelecekten de umutluyuz" dedi.

"Düzeleceğine eminiz"

Bir diğer Kapalı Çarşı esnafı Harun Korkmaz ise, "Devlet elinden geleni yapmaya çalışıyor, yavaş yavaş ticaret de rayına oturmaya başlıyor. Cumhurbaşkanımızın dediğine göre 2 senede bütün şehirlerimiz ayağa kalkacak deniyor, beklentimizde o. Daha önce verdikleri sözü yerine getirdikleri gibi bunu da en kısa sürede atlatırız. Esnaflar olarak durumlar biraz kritik ama düzelmesini bekliyoruz. Tabi düzeleceğine de eminim" diye konuştu.

"Küllerimizden yeniden doğacağız"

Esnaflarda Samet Zılkara da "Yavaş yavaş toparlanmaya ve düzelmeye başlıyoruz. Yeni yeni işlerimiz açılıyor, insanlarımız yeniden Kapalı Çarşı'yı tercih etmeye başladılar. Gelecekten umutluyuz, geleceğimiz güzel olacak inşallah. Yıkılan yerlerimiz kentsel dönüşüm ile tekrardan yapılacak. Biz yeniden Kapalı Çarşı esnafı olarak küllerimizden yeniden doğacağız" ifadelerini kullandı.