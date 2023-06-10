52 yıllık mobilya döşemecisi Şadi Başar, yurt dışından gelen talepleri karşılıyor

Ankara Siteler'deki atölyesinde çalışan Şadi Başar, Türkiye'nin mobilya ve mobilya döşemeciliğindeki üretim, işçilik ve ihracat potansiyeline dikkat çekerek, yurt dışından gelen talepleri de karşıladıklarını belirtti.

Mesleğinde 52 yılı geride bırakan mobilya döşemecisi Şadi Başar, Rusya'dan Arnavutluk ve Mısır'a kadar birçok ülkeden gelen talepleri karşılıyor.

Ankara'da "mobilya" denilince akla gelen ilk yerlerden olan Siteler'deki atölyesinde çalışan Başar, AA muhabirine, 11 yaşında çırak olarak başladığı mesleğinde 52 yılı geride bıraktığını anlattı.

Ankara Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini de yürüten Başar, Türkiye'nin mobilya ve mobilya döşemeciliğinde sahip olduğu üretim, işçilik ve ihracat potansiyeline dikkati çekti.

Türkiye'nin 2022'de 8 milyar 400 milyon dolar mobilya ihracatı gerçekleştirdiğini dile getiren Başar, Ankara'nın bu ihracata yaklaşık 500 milyon dolarlık katkı sağladığını belirtti.

Yurt dışı taleplerini de karşılamaya çalıştıklarını aktaran Başar, "Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Arnavutluk, Libya ve Mısır için mobilya döşemesi yaptık." dedi.

Özellikle Siteler'in mobilya ve mobilya döşemesinde üretim ve ihracat potansiyelinin yüksekliğine işaret eden Başar, bölgenin işçilik anlamında da ön plana çıktığını belirtti.

Başar, Siteler'in işçilikte olduğu gibi tasarım anlamında ilerlemesinin önemli olduğunu, bunun için de bölgede AR-GE ve tasarım merkezine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "İşçilikte, İtalya bizim yüzde 50'miz yoktur ama tasarımda bizden çok öndeler. İşçilik anlamında Siteler üstüne başka bir yer göremem. Bu anlamda AR-GE merkezimiz olsa, tasarımda bazı şeyleri aşarız. Siteler'e bir AR-GE merkezi şart." diye konuştu.

Hedef, üniversite mezunlarını mesleğe yönlendirme

Usta yetiştirmenin önemine de değinen Başar, "2 ve 4 yıllık üniversite mezunlarını da bizim mesleğe yönlendirip ekonomiye katmak gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Şadi Başar, düğün sezonunun başlamasıyla mobilya ve döşeme sektöründe de hareketlilik yaşandığını sözlerine ekledi.