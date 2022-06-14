51 yıllık Kayısı Kola, artık Concord Company'in

Türkiye'nin önde gelen grup şirketlerinden Concord Company, yine gıda ve içecek sektörün önemli markalarından Kayısı Kola'yı satın aldı. Bu satın almayla birlikte şirket, gıda içecek sektörüne girerek, ihracat pazarlarını da güçlendirecek.

İnşaat, otomotiv ve turizm sektöründeki markalarının başında gelen Concord Company, uzun dönemdir odaklandığı iş birlikleri ve satın almalarla güçleniyor. Gıda sektöründe bunun ilk adımı "Kayısı Kola" oldu. Gazlı içecek pazarının lider üretici firmaları arasında yer alan Kayısı Kola, bu önemli satın almayla birlikte Kayısı Kola'nın yıllara dayanan gazlı içecekler gücü ile altyapısını da bünyesine katmayı başardı.

1971 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye'nin gazlı içecek üretimine katkı sağlayarak gıda ihracatında önemli atılımlar yapan Kayısı Kola, Concord Company ile yeni ürün gamıyla birlikte ihracatta farklı pazarlara da girmeye hazırlanıyor.

Konuyla ilgili konuşan Concord Company Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Furkan Karataş, Malatya'nın 51 yıllık içecek markası olan 'Kayısı kola' için kurumsal çalışmalara başladıklarını belirterek "Markanın kimliği, lezzeti, üretimi, pazarlanması ve PR'i noktasında birçok uluslararası firmalar ile karşılıklı mutabakat sağladık. Yenilikçi kurumsal kimliği Londra'da tasarım ödüllü firmalarca, lezzet kimliği İtalya'da, şişe tasarımı Almanya ve İran'da, PR çalışmaları ise Türkiye İstanbul'da çalışılmaya başlamıştır. Amacımız bu markayı ulusal ve uluslararası değerini yakalamak. Bu toprakların unutulmaz lezzetini, aslından koparmadan geliştirilmiş bir uluslar arası vizyon ile sektöründeki hakkettiği yere taşımak için memleketimize yatırım kararı aldık. İçecek grubunda asil, kaliteli birçok lezzeti kazandırma niyetindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Kayısı Kola markasının Concord Company bünyesine katılması ile üretimin, ürün çeşidinin ve ihracat hacminin artmasına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Karataş, "Özellikle AR-GE kanallarımızda bu birleşmenin çok önemli bir sinerji oluşturacağını öngörüyoruz. Türkiye'nin köklü gıda firmasını bünyemize katmaktan çok mutluyuz. Bu satın alma böylesine olağanüstü günlerden geçerken Türk ekonomisine ve gıda sektörünün geleceğine olan güvenimizin de bir göstergesi. Tüm değerlerine saygı duyduğumuz bu markanın, değerine değer katacak üretim ve depolama tesisi inşa edeceğiz. Teknolojinin en son imkanlarını bulunduran üretim makineleri, alanında uluslararası ödüller kazanmış uzmanlar ile urun geliştirme departmanı, tesisin içinde halimizin Works shop çalışmaları yapabileceği 'Kayısı Kola Atölye' alanı, Türkiye de bir ilk olan 'Gazoz Müzesi'ni sergiye açacağız. Amacımız modern, kaliteli sağlıklı ortamlarda urunu muzu üretmek, halkımızın desteğini ve ilgisini karşılıksız bırakmamak, yenilikçi bir tesis inşaat etmek. Yatırım ve satın alma planlarımız aynı şekilde devam edecek"

İhracat rotası Avrupa

Bu satın alma ile birlikte özellikle Avrupa ülkelerinde önemli bir atılım yapacağını da vurgulayan Karataş, "Ocak 2021 başından bu yana büyük bir özen ve titizlik içerisinde yürüttüğümüz bu satın alma ile şirketimiz açısından çok önemli bir atılımı gerçekleştirdiğimize inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi