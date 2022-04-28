"500 TL'lik banknot çıkarılacağı iddiası"

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 liralık yeni banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etmişti. Damga ve Darphane Gelen Müdürlüğü'nün son adımları da bu iddiaları güçlendirmişti. Sosyal medyada da gündem olan bu konu hakkındaki iddialara Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporunu açıkladığı toplantıdason noktayı koydu.

KAVCIOĞLU İDDİALARI YALANLADI

"500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için bir hazırlık olduğuna dair iddialar konuşuluyor. Böyle bir hazırlık ve ihtiyaç var mı?" sorusuna yanıt veren Kavcıoğlu, "'Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Enflasyonun bu noktada biraz artış göstermesi bu işi çok bildiğini düşünen arkadaşların yaptığı bir yorum ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hazırlığımız da yok" diyerek iddiaları yalanladı.